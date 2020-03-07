تنفيذ مشروعات خدمية جديدة بالفرافرة في الوادي الجديد

أعلن يوسف محمد مرزوق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تنفيذ مشروعات خدمية بقريتين بالمركز ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح "يوسف"، أنه جرى اعتماد 220 ألف جنيه، لقرية عبد المجيد الجغيل، لتنفيذ مشروعات خدمية بها، مع تشكيل لجنة من رئاسة المركز لتنفيذ مشروع لتدوير المخلفات والقمامة بالقرية من خلال بروتوكول تعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية، بعد توجيه الاعتمادات المالية لشراء جرار ومقطورة لأعمال النظافة ورفع ونقل المخلفات.

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وأضاف رئيس المركز، أنه بالنسبة لمشروعات البنية التحتية سيجري خلال الفترة القليلة المقبلة، تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل بقرية عائشة عبد الرحمن، يضم محطة معالجة ومحطة رفع وخطوط انحدار وطرد علاوة على تنفيذ خطوط مياه شرب بمنطقة تقسيم الشباب رقم 1 بقرية عائشة عبد الرحمن، إضافة إلى توصيل التيار الكهربي لتلك المنطقة، وإنشاء وحدة صحية وحدة اجتماعية وترميم مبنى الدفاع المدني والإطفاء وتوفير سيارة إطفاء.

أشار رئيس مركز الفرافرة إلى الإعداد لتنفيذ مشروعات خدمية خلال الفترة المقبلة، بقرى النهضة بالمركز ضمن مبادرة " حياة كريمة".