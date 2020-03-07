فحص 19392 سيدة في مبادرة صحة المرأة بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، توقيع الكشف الطبي وتوعية 19392 سيدة وفتاة، من المبادرة الرئاسية "صحة المرأة" بمراكز المحافظة الخمسة.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، إنه جرى فحص 1940 سيدة بمراكز المحافظة الخمسة، في اليوم الثالث عشر من المبادرة الرئاسية "صحة المرأة"، منذ انطلاقها يوم الخميس 20 فبراير الماضي.

اقرأ أيضا

وأوضح محروس، أن المبادرة تنفذ من خلال 45 فرقة طبية ثابتة ومتحركة بعد زيادة أعداد الفرقة الطبية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط، برفع معدلات الأداء خلال فعاليات الحملة ودعم المبادرة بـ13 فرقة إضافية بعد ان كان عدد الفرق 32 فرقة، كما أن المستهدف فحصه من خلال المبادرة 84450 سيدة في جميع أنحاء المحافظة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من انطلاقها على أن تتواصل بعد ذلك تنفيذ المبادرة.

كما أنه جرى تقسيم السيدات إلى 3 شرائح حسب العمر وهي شريحة من 18- 25 سنة،وتشمل تثقيف هذه الشريحة بالفحص الذاتي للثدي، و25- 35 سنة، وتتضمن تثقيف وفحص، وما فوق 35 سنة، وتشمل فحص وعلاج، على أن تتولى وزارة الصحة علاج جميع السيدات خلال هذه المبادرة من جميع الشرائح العمرية.

وقال محروس، إن أهداف المبادرة تتلخص في الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج والكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط