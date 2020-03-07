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برلمان

تقرير برلماني: توفير مظلة حماية قانونية لنائب المحافظ ضرورة

السبت 07/مارس/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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محمود فايد
أجاز تقرير لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بشأن قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، إمكانية أن يكون للمحافظ نائب أو أكثر يعاملون معاملة الوزراء من حيث المرتب والمعاش، على أن يصدر بتعيينهم وإعفائهم من مناصبهم قرار من رئيس الجمهورية، كما أجاز القانون للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه.

ومن المنتظر أن تناقش لجنة الإدارة المحلية، مشروع قانون مقدم من السيد النائب طارق الخولي، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، حيث أكد التقرير  أن القيادة السياسية للدولة قد تبنت بادرة جديدة في الآونة الأخيرة متمثلة في تعيين بعض الشباب نوابا للمحافظين بهدف الاستفادة من طاقتهم وفكرهم المتجدد وإشراكهم في وضع رؤى لزيادة موارد المحافظات وتطوير خدماتها وحل المشاكل التي تواجه المواطنين، فضلا عن اكتسابهم الخبرة في كيفية اتخاذ القرارات، مما يساعد في تمكين هؤلاء الشباب من تقلد منصب المحافظ فيما بعد.

وبشأن فلسفة القانون تضمن التقرير  أن يستهدف المشروع بقانون توفير مظلة حماية قانونية لحقوق من يشغل منصب نائب المحافظ، خاصة فيما يتعلق باحتفاظه بعمله أو وظيفته التي كان يشغلها عند تعيينه نائبا للمحافظ إذا كان من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز الشباب على قبول هذا المنصب في ظل توجه الدولة لإشراك الشباب ممن لديهم القدرة على القيادة في صنع القرارات التنموية المحلية، كما يستهدف المشروع وضع بعض الضوابط والقيود الخاصة بشغل المنصب.
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