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رياضة

حافلة الأهلي تتحرك من فندق الإقامة إلى ملعب لوكاس موريبي لمواجهة صن داونز

السبت 07/مارس/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو علم
تحركت حافلة النادى الأهلى من فندق الإقامة إلى ملعب مباراة صن داونز لوكاس موريبي المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات إياب دور الثمانية لدورى أبطال افريقيا .

وحرص عدد من أفراد الجالية المصرية في جنوب إفريقيا، تعلى التجمع خارج فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، وهتفوا للاعبين قبل ساعات من انطلاق مباراة الفريق أمام صن داونز التي تقام في الثالثة عصر اليوم السبت في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وتواجد اليوم عدد من الجالية المصرية في جنوب إفريقيا، داخل استاد لوكاس موريبي، لمؤازرة الاهلي في مواجهة صن داونز.

وعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل التحرك لملعب المباراة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بثنائية نظيفة سجلها علي معلول في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة.
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