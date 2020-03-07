تعالج مشاكل العين وتقوي النظر.. تعرفي على فوائد الفراولة للأطفال

تحرص الدكتورة سهام سوقية، استشاري الصحة والتغذية، على تقديم المعلومات الصحية المفيدة من خلال نشرها على صفحتها الشخصية على الفيسبوك، والتى توضح به أهمية وفوائد الفراولة على الأطفال.





وذلك بفضل فيتامين سي واليود. - تساهم الفراولة في الحفاظ على الأداء السليم للجهاز العصبي للأطفال،





- تساهم في تجنب كل مشاكل العين تقريبًا وتقوية النظر والوقاية من جفاف العين، وذلك بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة مثل الفلافونيدات.





وذلك بسبب احتوائها على فيتامين سي. - تساهم الفراولة على تعزيز صحة الجهاز المناعي للأطفال وعلاج السعال ونزلات البرد،





- من فوائد الفراولة للاطفال بشكل غير مباشر أن تناول الحامل للفراولة أثناء الحمل يساعد على الوقاية من العيوب الخلقية، وذلك بفضل احتوائها على حمض الفوليك.





- تساعد الفراولة على تعزيز عملية الهضم ومنع الإمساك.





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كما أنها تمنع (التهاب الرتج) وهو التهاب في الجهاز الهضمي يمكن أن يسبب الحمى والغثيان، وذلك بسبب غناها بالألياف.





- تساهم في تحسين صحة العظام وزيادة كثافتها من خلال الاحتفاظ بالكالسيوم في الجسم.





وأيضًا بسبب وجود البوتاسيوم / المنغنيز / وفيتامين سي / فيتامين ك.