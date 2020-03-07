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مرأة

تعالج مشاكل العين وتقوي النظر.. تعرفي على فوائد الفراولة للأطفال

السبت 07/مارس/2020 - 02:50 م
قوائد الفراولة
قوائد الفراولة
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نهى هجرس
تحرص الدكتورة سهام سوقية، استشاري الصحة والتغذية، على تقديم المعلومات الصحية المفيدة من خلال نشرها على صفحتها الشخصية على الفيسبوك، والتى توضح به أهمية وفوائد الفراولة على الأطفال.

- تساهم الفراولة في الحفاظ على الأداء السليم للجهاز العصبي للأطفال، وذلك بفضل فيتامين سي واليود.

- تساهم في تجنب كل مشاكل العين تقريبًا وتقوية النظر والوقاية من جفاف العين، وذلك بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة مثل الفلافونيدات.

- تساهم الفراولة على تعزيز صحة الجهاز المناعي للأطفال وعلاج السعال ونزلات البرد، وذلك بسبب احتوائها على فيتامين سي.

- من فوائد الفراولة للاطفال بشكل غير مباشر أن تناول الحامل للفراولة أثناء الحمل يساعد على الوقاية من العيوب الخلقية، وذلك بفضل احتوائها على حمض الفوليك.

- تساعد الفراولة على تعزيز عملية الهضم ومنع الإمساك.

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كما أنها تمنع (التهاب الرتج) وهو التهاب في الجهاز الهضمي يمكن أن يسبب الحمى والغثيان، وذلك بسبب غناها بالألياف.

- تساهم في تحسين صحة العظام وزيادة كثافتها من خلال الاحتفاظ بالكالسيوم في الجسم.

وأيضًا بسبب وجود البوتاسيوم / المنغنيز / وفيتامين سي / فيتامين ك.
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