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شاهد تسريبات لأول مرة.. بماذا أوصى سليماني المقاتلين على جبهة ريف حلب؟

السبت 07/مارس/2020 - 01:46 م
ماذا أوصى سليماني
ماذا أوصى سليماني المقاتلين على جبهة ريف حلب؟
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فرح علاء الخولي

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو نُشر لأول مرة عن توصيات سليماني للمقاتلين على جبهة ريف حلب.


ونشرت وكالات أنباء إيرانية اليوم، السبت، المقطع الجديد لقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والذي اغتالته الولايات المتحدة يوم 3 من شهر يناير الماضي، وظهر سليماني وسط المقاتلين على جبهة حرب في ريف حلب بسوريا.


وبيّن الفيديو، الذي نشر للمرة الأولى، قيام سليماني بتفقد أوضاع المقاتلين في قرية الزهراء بريف مدينة حلب، وتوصيتهم بقراءة دعاء "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي دِرْعِكَ الْحَصِينَةِ الَّتِي تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ تُرِيدُ"، مشددا على أنه دعاء مهم.


ونفذت الولايات المتحدة، يوم 3 يناير 2020، بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عملية عسكرية جوية قرب مطار بغداد الدولي في العراق، أسفرت عن مقتل الجنرال سليماني، قائد "فيلق القدس" المسئول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، ونائب قائد "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، ومرافقيهم.

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