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رياضة

تعرف على تعليمات الخطيب للاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب مباراة صن داونز

السبت 07/مارس/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو علم
حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، على مصافحة كل لاعبى النادى الأهلى قبل استقلالهم أتوبيس الفريق للتحرك إلى ملعب مباراة صن داونز لوكاس موريبي، المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات إياب دور الثمانية لدورى أبطال إفريقيا.

وتواجد الخطيب مع السفير المصرى فى جنوب إفريقيا شريف عيسى وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، وحرصوا على دعم اللاعبين ومطالبتهم بحسم التأهل إلى المربع الذهبى.

وحرص عدد من أفراد الجالية المصرية في جنوب إفريقيا، على التجمع خارج فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، وهتفوا للاعبين قبل ساعات من انطلاق مباراة الفريق أمام صن داونز التي تقام في الثالثة عصر اليوم السبت في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وتواجد اليوم عدد من الجالية المصرية في جنوب إفريقيا، داخل استاد لوكاس موريبي، لمؤازرة الأهلي في مواجهة صن داونز.

وعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل التحرك لملعب المباراة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بثنائية نظيفة سجلها علي معلول في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة.
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