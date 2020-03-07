شوشة يكرم طلاب التربية الخاصة بسيناء الفائزين في مسابقات الجامعات

وجه الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بضرورة الاهتمام بالأنشطة والمسابقات المدرسية لإبراز المواهب فى جميع المدارس على مستوى المحافظة، وتحفيزهم على تمثيل المحافظة على مستوى الجمهورية .وأعلن المحافظ أثناء استقباله للفرق والطلاب الفائزين.وطالب المحافظ ، بتحقيق مراكز متقدمة فى المسابقات على مستوى الجمهورية بما لديهم من مواهب وإمكانات وطاقات كبيرة .. وخاصة طلاب التربية الفكرية ومدرسة النور للمكفوفين للنتائج الطيبة التى حققوها .وقدم المحافظ الشكر لكافة المشرفين على الفرق والطلاب الفائزين فى المسابقات .. خاصة فريق تنس الطاولة للسيدات التابع للجنة الرياضية للعاملين في مديرية التربية والتعليم الفائز في بطولة دورى المصالح الحكومية ، وباعتبار فوزهن فألا حسنا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة .وأكد علي الاهتمام بالمسابقات وإبراز جميع المواهب .. من اجل تكريم الأوائل والمتميزين والتوسع في الأنشطة ، وحرصه على لقاء أى فريق أو طلاب يمثلون المحافظة قبل وبعد السفر .. علاوة على تكريمهم بعد الفوز .وأشار المحافظ الى طلاب بئر العبد الذين مثلوا المحافظة فى برنامج العباقرة وحققوا نتائج طيبة ، وأنه يتمنى فوزهم بالمركز الأول فى البرنامج .ومن جانبهم .. أعرب الفائزون عن تقديرهم وشكرهم الى السيد المحافظ لحسن رعايته وتشجيعه لهم وتقديم كافة أوجه الدعم لهم وتيسير اشتراكهم فى المسابقات لتمثيل المحافظة على مستوى الجمهورية .هذا .. وقد كرم المحافظ الفرق والطلاب الفائزين بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية ، ومنهم :- فريق كورال التربية الفكرية الحاصل على المركز الأول فى الغناء الجماعى على مستوى الجمهورية بالأوبرا .- فريق كورال مدرسة النور للمكفوفين الحاصل على المركز الأول فى الغناء الجماعى على مستوى الجمهورية بالأوبرا .- الطالب عمرو أحمد ثابت من مدرسة النور للمكفوفين والحاصل على المركز الثانى فى كتابة القصة على مستوى الجمهورية .- فريق تنس الطاولة ( رجال وسيدات ) التابع للجنة الرياضية بمديرية التربية والتعليم الفائز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى دورى المصالح الحكومية .- الطالبة روان أشرف صبحى من مدرسة عباس صالح الابتدائية بالعريش والفائزة بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة الكاريكاتير فى الصحافة المدرسية .- الطالبتين روان عادل عباس وهبة الله محمد فتحى من مدرسة أسماء بنت أبى بكر الثانوية للبنات بالعريش والفائزتان بالمركز الثانى مكرر على مستوى الجمهورية فى مسابقة الكاريكاتير فى الصحافة المدرسية .- الطالبة بسمة الله شعبان من مدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات بالعريش الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة فى فن الإلقاء والشعر .- الطالب محمد عبد الرحمن بدوى من مدرسة أحمد صفوت الابتدائية بالعريش الفائز بالمركز الثالنى على مستوى الجمهورية فى ألعاب القوى ( وثب طويل ) .اقراء ايضا