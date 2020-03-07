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برلمان

مساعد رئيس الوفد يحذر من الانسياق وراء الشائعات وعدم الالتفات لها

السبت 07/مارس/2020 - 01:51 م
المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي مساعد رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
حذر المهندس حازم الجندى مساعد رئيس حزب الوفد من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المُغلوطة بأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف إثارة الذعر والبلبلة في نفوس المصريين، مشددًا على عدم الالتفات لها وصم الأذن عنها والسير قدما إلى الأمام من أجل الحفاظ على بلدنا بأمنها وأمانها.

وقال "حازم الجندى" إن المكتسبات التي تحققت على أرض الوطن نفتخر بها ويضرب بها المثل الآن بعد بناء الدولة المصرية الحديثة وعودتها لمجدها وعزتها بالمشروعات القومية العملاقة وإنشاء جيل جديد من المدن وبنية تحية ومشروعات إسكان اجتماعى وشبكة طرق عالمية كل ذلك بالإضافة إلى عودة الدولة في ثوبها الجديد مع كل دول العالم وأصبح لها كلمة القوية المسموعة بجهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف أنه لا بد من الانتباه جيدًا لما يدور حولنا، حيث كيف كنا وكيف أصبحنا الآن، فنحن الآن في دولة قوية بها مؤسسات عريقة تسير إلى الأمام بخطى قوية ناجحة بها الأمن والآمان والاستقرار بفضل جهود قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الأوفياء، مناشدًا الإعلام المصرى بأن يقوم بدوره المهم فى توضيح الحقائق فى مواجهة حرب الشائعات التى تتعرض لها مصر.

وطالب مساعد رئيس حزب الوفد بمعاقبة كل من يروج شائعات أو يحرض عبر وسائل التواصل الاجتماعى وغيرها ضد الدولة المصرية، من خلال نصوص قانون العقوبات الذى يتضمن باب كامل عن الجرائم المضرة بأمن الدولة وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها.
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