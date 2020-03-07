AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير البترول يبحث مع مسئولي 3 شركات أمريكية خططهم المستقبلية وزيادة استثماراتهم في مصر

السبت 07/مارس/2020 - 01:50 م
صدى البلد
Advertisements
مايكل عياد
التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول، النائب الأول لرئيس شركة نوبل إنرجى الأمريكية، حيث تم أثناء اللقاء استعراض خطط الشركة لزيادة استثماراتها فى مصر والعمل بمناطق جديدة للبحث والاستكشاف.

كما التقى "الملا"، الرئيس الإقليمى لشركة بكتل الأمريكية لبحث نشاط الشركة فى مصر وخططها المستقبلية للتوسع فى تنفيذ عدد من المشروعات وكذلك رغبة الشركة فى الانضمام الى اللجنة الاستشارية للغاز التابعة لمنتدى غاز شرق المتوسط.

واستقبل الوزير، نائب رئيس شركة "هنى ويل"، وتم بحث رغبة الشركة فى توسيع أنشطتها فى مصر والمساهمة فى تنمية الكوادر البشرية عبر برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة فى إطار مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 500 مليون دولار .. وزير البترول يشهد احتفالية استحواذ دراجون أويل الإماراتية على بى بى البريطانية بخليج السويس

طارق الملا: مستمرون في توقيع الاتفاقيات البترولية مع شركات عالمية

خلال حضوره لمؤتمر إيجبس 2020.. الرئيس يناقش مع أكبر 3 شركات بترول عالمية التعاون المشترك.. ويبحث مشروع بوابة مصر لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف

وزير البترول يبحث خطط أباتشي لزيادة إنتاج مناطقها بالصحراء الغربية

إحداها خاص بتحويل السيارات للعمل بالغاز.. أبرز البروتوكولات الموقعة خلال "إيجبس 2020".. فيديو

ترشيحاتنا

فيديوهات وعلاقة جنسية.. تفاصيل جريمة الساحل.. العجوز دفع حياته مقابل 2000 جنيه

مدرب الترجي لـ صدى البلد: كنا الأفضل والأحق بالتأهل.. وحكم المباراة ساعد الزمالك

يعشق البعض الضحك على الزمالك.. تعليق مثير من عمرو أديب على فوز القلعة البيضاء

تعرف على تعليمات الخطيب للاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب مباراة صن داونز

الأول انتحر والأخير اعتزلت بسببه.. فى عيد ميلاد حنان ترك تعرف على أزواجها

تطور خطير.. تغيرات في أعراض كورونا تصعب من مواجهة الفيروس المميت

AdvertisementS

بعد الانتحار الجماعي لطالبات الشرقية.. ماذا تفعل حبوب الغلال في الجسم بعد تناولها

إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا

الركاب سقطوا تباعا.. أسرار وخبايا المركب الموبوءة بكورونا في الأقصر.. تفاصيل

منى فاروق تتجاوز محنتها برقصة على أغنية لـ محمد رمضان.. شاهد

أم ترضع طفلتها مياه نار انتقاما من زوجها.. المتهمة: قلت أحرق قلبه عليها بعد ما سابنى وسافر.. صور

ذاريبورتر إثيوبيا: القاهرة انتصرت على أديس أبابا في معركة سد النهضة الدبلوماسية

تطور خطير.. تغيرات في أعراض كورونا تصعب من مواجهة الفيروس المميت

فيديوهات وعلاقة جنسية.. تفاصيل جريمة الساحل.. العجوز دفع حياته مقابل 2000 جنيه

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام صن داونز.. وبادجى يقود الهجوم

تردد القناة الوحيدة المفتوحه لـ اذاعة مباراة الأهلي وصن داونز

قرار عاجل حول إلزام وزارة الداخلية بإنشاء أماكن احتجاز للمتحولين جنسيا.. تفاصيل

بعد عودتها من شهر العسل.. عروس تنهي حياتها لأسباب غامضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفن الحملة الفرنسية الغارقة في نيل قنا.. أبناء البارود يطالبون بإخراجها: شاهدنا بقايا منها تحت الماء

شاهد.. "صدى البلد" داخل مستشفى العزل لمصابي الكورونا بدمياط

الحزن فجر موهبته.. أحمد رسام بورتريهات المشاهير تحسس موهبته في النقاشة والدهانات