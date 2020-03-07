وزير البترول يبحث مع مسئولي 3 شركات أمريكية خططهم المستقبلية وزيادة استثماراتهم في مصر

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول، النائب الأول لرئيس شركة نوبل إنرجى الأمريكية، حيث تم أثناء اللقاء استعراض خطط الشركة لزيادة استثماراتها فى مصر والعمل بمناطق جديدة للبحث والاستكشاف.





كما التقى " الملا" ، الرئيس الإقليمى لشركة بكتل الأمريكية لبحث نشاط الشركة فى مصر وخططها المستقبلية للتوسع فى تنفيذ عدد من المشروعات وكذلك رغبة الشركة فى الانضمام الى اللجنة الاستشارية للغاز التابعة لمنتدى غاز شرق المتوسط.



