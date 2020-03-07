شحن 4000 طن صودا كاوية وتداول 21 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم السفينة YM. EARTH التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 105 أمتار والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 4000 طن صودا كاوية من الميناء.
وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 21 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، ومغادرة 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن.
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.
كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة.
وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.