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أخبار العالم

الإمارات تبدأ تفعيل البوابات الذكية للتحكم في سرعة السيارات وفق الظروف الجوية

السبت 07/مارس/2020 - 01:55 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
بدأت شرطة أبوظبي في تفعيل منظومة البوابات الذكية على طريق العين – أبوظبي لرصد الظروف الجوية المتقلبة، وإرسال إشارات فورية إلى مركز المدينة الآمنة، لتحديد سرعة المركبات على الطريق وفق حالة الرؤية اعتبارًا من غد، الأحد، وذلك من خلال أنظمة الاستشعار التي توفرها البوابات الذكية، بحسب ما ذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية.

وحثت شرطة أبوظبي السائقين على ضرورة الالتزام بالسرعات الموضحة في الشاشات، مشيرة إلى أن الرادارات المثبتة في الأبراج تقوم بالتقاط المخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة المحددة، والمركبات منتهية الترخيص والمركبات الثقيلة غير المصرح لها ومخالفات عدم ترك مسافة أمان كافية، والوقوف على كتف الطريق، أو عرقلة السير، والوقوف يمين الطريق.

وأكدت ضرورة الالتزام بالرسائل الإرشادية التي يتم بثها من خلال الكبائن الذكية أثناء الظروف الجوية المتقلبة، ومتابعة التنبيهات التي تبثها شرطة أبوظبي عبر الإذاعات ووسائل التواصل الاجتماعي والتقيد بالتعليمات الوقائية، والتي تتضمن إرشادات مرورية وخفض السرعات وإيقاف حركة سير المركبات إلى حين وضوح الرؤية.

وأوضحت أن الهدف من البوابات الذكية هو الحد من الحوادث المرورية، وتعزيز السلامة المرورية للسائقين ومستخدمي الطريق.
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