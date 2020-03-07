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مرأة

سندريلا وفروزن .. استوحي لبسك من أميرات ديزني .. صور

السبت 07/مارس/2020 - 10:59 م
استوحي لبسك من أميرات
استوحي لبسك من أميرات ديزني
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حياة عبد العزيز
تحب الكثير من الفتيات أن تنوع في الملابس والفساتين التي ترتديها، وتميل إلى التجديد، وتنقسم الأغلبية إلى الألوان الصارخة والجريئة، والبعض الأخر من الألوان الهادئة.

كما تعد كل فتاة لها شخصية كرتونية محببة لها، وتتنوع الشخصيات عند الفتيات مثل ايريل، سندريلا، سنووايت، مولان، فروزن، فأميرات ديزني من الشخصيات المحببة لدى جميع الفتيات.

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وأطلت منة السني فاشون بلوجر، على متابعيها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام، بتنسيق الملابس كالعرائس الكارتونية.

كما أختارت لكل شخصية الاكسسوارات التي تليق عليها وتناسب بشرتها، مع ارتداء التربون الأنيق.

واعتمدت على المكياج الذي يظهر ملامحها وتبدو به كالشخصيات الكارتونية البسيطة.

وإليكم الصور..
سندريلا وفروزن .. استوحي لبسك من أميرات ديزني .. صور
سندريلا وفروزن .. استوحي لبسك من أميرات ديزني .. صور
سندريلا وفروزن .. استوحي لبسك من أميرات ديزني .. صور
سندريلا وفروزن .. استوحي لبسك من أميرات ديزني .. صور
سندريلا وفروزن .. استوحي لبسك من أميرات ديزني .. صور
سندريلا وفروزن .. استوحي لبسك من أميرات ديزني .. صور
سندريلا وفروزن .. استوحي لبسك من أميرات ديزني .. صور
سندريلا وفروزن .. استوحي لبسك من أميرات ديزني .. صور
سندريلا وفروزن .. استوحي لبسك من أميرات ديزني .. صور
سندريلا وفروزن .. استوحي لبسك من أميرات ديزني .. صور
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