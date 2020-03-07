لهذا السبب.. هؤلاء السيدات ممنوعات من استخدام الليزر.. فيديو

قدمت الدكتورة منال فؤاد أخصائى أمراض الجلدية والليزر والتجميل، عبر "صدى البلد" عدة نصائح حول أهم الإرشادات التى يجب اتباعها عند استخدام الليزر على البشرة.





وقالت منال فؤاد، إن بعض الحالات لا يمكن لبشرتها أن تستخدم الليزر، ويجب عند القيام بالليزر أن يكون مع دكتور مختصص حتى لا يتعرض الجلد للحرق.





وأضافت منال فؤاد، أنه يجب أن تتوافر بعض الأشياء الهامة للاستفادة من الليرز ، مثل أن يكون الشعر سميك، وباللون الأسود لكى يقوم الليزر برؤية والتخلص منه، وأن تكون طبيعية الجلد تتناسب مع الليزر.





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وأشارت إلى أنه لا يفضل أن تقوم السيدات بأستخدام الليزر فى الوجه إلا فى حالة وجود الشعر الأسود السميك الذى يمكن أن يراه الليزر، وأن الشعر الوبرى الخفيف لا يزال بالليزر





كما أكدت أنه لا يفضل أن تقوم السيدات التى تعانى من الصدفية أو البهاق، أو أى أمراض جلدية تقوم بمنع الأستفادة من الليزر، ويجب على الدكتور أن يرى المريض ويتابع الحالة بشكل جيد.