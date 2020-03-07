البرهان يعلن مشروعا جديدا لإعادة هيكلة الجيش السوداني.. تفاصيل

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان اليوم، السبت، مشروعا لإعادة هيكلة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.





وقال "البرهان"، في كلمة خلال حفل تخريج الدفعة الثامنة من قوات الدعم السريع في الكلية الحربية، بالعاصمة الخرطوم ، إنه في سبيل تطوير القوات المسلحة وقوات الدعم السريع؛ سنسعى إلى إعادة صياغة هذه القوات وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية، وبما يتوافق مع المهام التي أنشئت من أجلها.





وأضاف "نقف كل مرة لإعادة تنظيم قواتنا ونعيد ترتيبها بما يتوافق مع الدستور وبما يتوافق مع متطلبات ومهام هذه القوات".





واستطرد "نحن على أعتاب مرحلة جديدة بعد المرحلة الانتقالية، ننظر إلى أن تكون لدينا قوات محترفة متخصصة تؤدي مهامها بالطريقة الوطنية وتخدم مصالح الوطن" دون ان يكشف غن تفاصيل إضافية حول خطة إعادة صياغة الجيش وقوات الدعم السريع.





من جانبه، عرض نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو حميدتي، على القوى السياسية التوقيع على ميثاق شرف لحماية الديمقراطية في البلاد.





وقال حميدتي، في كلمة خلال الحفل "نحن في عهد ثورة ديسمبر المجيدة، ومن أوجب واجبات القوات المسلحة والدعم السريع حماية العملية الديمقراطية وصولا بالبلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة ينتخب الشعب فيها قياداته بإرادة حرة".



