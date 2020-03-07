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مرأة

لـ السيدات.. تعرفى على أهم الخطوات للعناية بالبشرة.. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 10:12 م
صدى البلد
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نهى هجرس_ عدسة: هدير عبده
قدمت الدكتورة منال فؤاد أخصائى أمراض الجلدية والليزر والتجميل، عبر "صدى البلد" نصائح حول أهم الخطوات التى يجب أن تتبعها الفتيات للعناية بالشرة.

وقالت إن، الفتيات الصغيرة التى تقمن بفعل أشياء غير صحيحة يجب عليهن الأعتناء ببشرتها بشكل سليم من خلال الأستماع إلى الأطباء.

وأضافت منال فؤاد، أن من أهم الخطوات التى يجب أتباعها هى أستخدام واقى الشمس بشكل مستمر لحماية البشرة، مع الحرص على تجديده كل ساعتين.

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وأشارت إلى أنه يجب الحرص فى التعامل مع الحبوب التى تظهر فى الوجه، وذلك بأستخدام كريمات مضادة للألتهاب وليس كريمات مقشرة، وعند أنتشار الحبوب بشكل كبير يجب التوجه إلى دكتور الجلدية.
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