الحجر الصحي: مصر ومحافظاتها خالية من أي حالة مصرية مصابة بـ كورونا.. فيديو

أكد الدكتور حسام رمضان، مدير الحجر الصحي بمطار برج العرب، أن فرق الحجر الصحي تتولى تطهير الطائرات، وسلم الطائرات، والشنط والأمتعة للتأكد من سلامتهم، مشيرًا إلى أنه في حال التأكد من وجود حالة اشتباه يتم تحويلها لمستشفى الحميات لتكون تحت الفحص، فضلاً عن تحرير كارت متابعة لكل القادمين.





وأوضح مدير الحجر الصحي بمطار برج العرب، أن وزارة الصحة تقدم إجراءات شاقة للمساعدة فى متابعة الفيروس، مشيرًا إلى أنه في حالة التأكد من وجود حالة مصابة بالفيروس يتم توجيهها إلى أقرب مستشفى حميات، بالإضافة الى تحرير كارت المتابعة لتتبع سيرة الحالة أثناء فترة مكوثها بمصر.



