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محافظات

برامج للتوعية المجتمعية بشمال سيناء للتعريف بفيروس كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 02:47 م
تنظيم براج للتوعية
تنظيم براج للتوعية بفيروس كورونا في شمال سيناء
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توعية مجتمعية للتعريف بفيروس "كورونا" بشمال سيناء
تشكيل فريق التحكم والسيطرة من داخل المنشأة
اتخاذ جميع الإجراءات للترصد النشط والإيجابي لأي حالة مرضية معدية

تنفذ مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء، برنامج توعية مجتمعية لمختلف الفئات للتعريف بفيروس كورونا وكيفية تجنب الإصابة.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن برنامج التوعية المجتمعية يجرى تنفيذه مع مديرية التربية والتعليم لتعريف الطلاب بالفيروس إلى جانب التوعية من خلال المساجد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالمحافظة، وكذلك التوعية من خلال ندوات تعقد بالمجمع النموذجي للإعلام بالعريش وبئر العبد، إلى جانب تقديم برامج بالتنسيق مع إذاعة شمال سيناء الإقليمية. 

وأضاف، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم تشكيل فريق التحكم والسيطرة من داخل المنشأة، كما تم تخصيص غرفة للعزل، والإشراف على مكافحة العدوى داخل المنشآت.

كما تم تكليف إدارتي الطب الوقائي ومكافحة العدوى بتدريب مقدمي الخدمة الصحية والرعاية الطبية عن كيفية ترصد ومواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى كثيف إجراءات الحجر الصحي في معبر رفح لفحص العابرين من وإلى قطاع غزة، للتأكد من خلو المسافرين من الفيروس. 

ومن جانبه أكد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليمبالمحافظة، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، بشأن اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات للترصد النشط والإيجابي لأي حالة مرض معد خاصة فيروس كورونا، وذلك بالاهتمام بغسيل اليدين وتطهير وتنظيف الأسطح والأرضيات.

من جانبه، أكد فتحي عثمان مدير مكتب التثقيف والإعلام، أنه يتم التوعية الصحية للطلبة بأعراض الأمراض المعدية وأهمية طرق الوقاية التي تتلخص في غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتطهير الأسطح التي تتلوث سريعا وتغطية الفم والأنف بمناديل عند العطس تجنب التعامل المباشر مع الحيوانات، والبقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين في حالة وجود أعراض مرضية طلب الرعاية الصحية فورا بالاتصال بمقدم الخدمة الصحية في حالة ظهور أعراض مرضية.
برامج للتوعية المجتمعية بشمال سيناء للتعريف بفيروس كورونا
برامج للتوعية المجتمعية بشمال سيناء للتعريف بفيروس كورونا
برامج للتوعية المجتمعية بشمال سيناء للتعريف بفيروس كورونا
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