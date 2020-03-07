خلال المؤتمر السنوي.. سعفان: تخصيص مكان لمؤسسة صناع الخير في 27 مديرية قوى عاملة لخدمة الأكثر احتياجا

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم، السبت، بأحد الفنادق الكبرى، المؤتمر السنوي لمؤسسة صناع الخير 2020 ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع شركة باير - مصر، تحت عنوان "نبض حياة"، بحضور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر السابق، ونخبة من كبار الفنانين والرياضين والشخصيات العامة، وقيادات وخبراء العمل الأهلي وممثلي الجمعيات والمؤسسات التنموية.





وفي كلمته، شدد وزير القوى العاملة على أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" كان هدفها الأساسي أن كل مواطن على أرض الوطن يحيا "حياة كريمة" والتي بدأت بالقرى الأكثر احتياجا انطلاقا إلى الأقل.





وأعلن "سعفان" تخصيص مكان لمؤسسة صناع الخير، بكل مديرية للقوى العاملة في 27 محافظة، تقوم بدورها الفعال، فضلا عن متطوعين من العاملين بالقوى العاملة، مؤكدا أننا نحتاج إلى توسيع دائرة عمل المؤسسة ليشمل كل مواطن فى مصر، إيمانًا منا بدورها الفعال الذي تقوم به فى خدمة المجتمع المصرى كشريك أساسي فى التنمية.





ولفت وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة السابقة بجهود كبيرة لتوفير فرص عمل للشباب، وعمل مبادرات أسهمت فى تقليل معدل البطالة من 13.2% في عام 2013 إلى أن وصلت إلى 8% في الربع الأخير من 2019، موقال: "نسعى من أجل تقليل هذه النسبة طبقا للمعدلات العالمية واستراتيجية 2030".





وأضاف: "مؤسسة صناع الخير طلبت منا التواجد معها فى مبادرات سابقة، ولم تتأخر "القوى العاملة" عن تلبية النداء وشاركت فى أكثر من محافظة ومكان بدءًا من العاصمة الإدارية الجديدة، ومحطة تحلية مياه البحر بجبل الجلالة بمحافظة السويس، ومدينة العلمين الجديدة"، مؤكدا حرص الوزارة على المشاركة والتعاون مع المؤسسة.





وكان الوزير قدم في بداية كلمته اسمى آيات الشكر والتقدير لمؤسسة صناع الخير والعاملين بها من الإسكندرية وحتى أسوان، موجها الشكر لكل الحضور، معربا عن الشرف العظيم الذى تناله وزارة القوى العاملة بمشاركتها مع المؤسسة ودعمها لها فى أعمال الخير التى تقوم بها لخدمة أبناء الوطن من المحتاجين.





في السياق نفسه، أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بما تقدمه مؤسسة صناع الخير من مبادرات ومشروعات تنموية ونجاحها على مدار السنوات الماضية مع عدد كبير من المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تشجع جميع المؤسسات التنموية، خاصة التي تعمل بالمحافظات الحدودية، وهو ما قامت به صناع الخير في البحر الأحمر وسيناء والوادي الجديد.





وقالت إن الوزارة تجرى شراكة مع عدد من المؤسسات، ومنها مؤسسة صناع الخير، وأهمها تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأكثر احتياجا.







وتوقعت الوزيرة صدور اللائحة التنفيذية بقانون العمل الأهلي خلال الأسابيع القادمة، مما سيسهم في دفع العمل التنموى في مصر، كما سيمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية مساحة أكبر من الحرية والتنوع في العمل الأهلي، وسيتسع لدمج عدد أكبر من المتطوعين في العمل الأهلي لدعم قيم الانتماء وإعادة صياغة العلاقة بين الشباب وقضايا الوطن.





في السياق نفسه، قال مصطفى زمزم إن مؤتمر العام الحالي يأتي في وقت اقترب فيه عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة إلى مليون مواطن غير قادر، قدمت لهم المؤسسة وبالمجان تماما خدمات إنسانية متنوعة وذات جودة منها، مساعدة أكثر من 620 ألف مواطن في عشر محافظات مختلفة في التحقق من إصابتهم بفيروس "سى" عبر مبادرة "اطمن على نفسك" لمواجهة فيروس "سى".





وأضاف أنه تم أيضا دعم أكثر من 80 ألفا للحصول على علاج فيروس "سى" بالمجان عبر العلاج على نفقة الدولة، وتوقيع الكشف على عيون 200 ألف مواطن من خلال قوافل مبادرة "عنيك في عينيا" في القرى الأشد احتياجا بمحافظات الجمهورية المختلفة، خاصة المناطق الحدودية.





كما تم إجراء ما يقارب 22520 عملية جراحة عيون مختلفة تنوعت بين إزالة مياه بيضاء، وزرقاء، وشبكية، وظفرة، وصولا إلى إجراء عمليات زرع القرنية، فضلا عن تسليم 65 ألف نظارة وأكثر من 102 ألف عبوة قطرات دوائية بالمجان تماما.





شهد المؤتمر إطلاق 3 مبادرات إنسانية جديدة هى"نبض حياة" لعلاج مرضى القلب و"لمسة خير" لعلاج مرضى الأمراض الجلدية، و"طاقة نور" لعلاج مرضى الشبكية، خاصة من مرضى السك، وتم خلال المؤتمر تنصيب الفنان أحمد فلوكس سفيرا لمبادرة طاقة نور لعلاج مرضى الشبكية والكابتن شوقي غريب سفيرا لمبادرة "نبض حياة" لعلاج مرضى القلب والفنانة هيدي كرم سفيرا لمبادرة "لمسة خير"، كما تم تكريم عددا من الوزراء والمحافظين والفنانين.