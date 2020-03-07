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مرأة

بتطريزات الهاند ميد.. شهيرة الخطيب تشارك بـ8 تصميمات في فاشون أورد.. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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آية التيجي - عدسة / احمد بيسو
قالت مصممة الأزياء الجزائرية شهيرة الخطيب، ان مشاركتها في انترناشونال فاشون أورد 2020 خطوة كبيرة في مشوارها المهني، حيث ان المهرجان يعد الأكبر داخل مصر والوطن العربي.

وتابعت شهيرة، بأنها ستشارك بـ 8 تصميمات في عرض أزياء انترناشونال فاشون أورد 2020 من اللباس التقليدي الجزائري، والمعروف بين الشعب الجزائري و يرتبط بالتراث القديم.

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ومن جانبها أكدت شهيرة، أنها اعتمدت في تصميماتها اللون الزهري والرمادي، حيث أنها تعمدت أن تخرج عن المألوف في تصميماتها ولكنها لم تبتعد عن التراث التي اعتادوا عليه في الجزائر، والذي يتناسب مع المرأة العربية.

وأكملت شهيرة، أن تصميماتها تتناسب مع كل السيدات، وبالأخص السيدات المحجبات، ولكن بشكل عصري ومميز للغاية، ليواكب الموضة العالمية.

أشارت، إلى أنها دمجت التطريزات الهاند ميد في تصميماتها، حيث انها تعتمد إبرازها بطريقة ناعمة ومميزة، لتكون غير مكلفة وتتناسب لجميع الفئات ايضا.

وإليكم اللقاء كامل من هنا..
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