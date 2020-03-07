بتطريزات الهاند ميد.. شهيرة الخطيب تشارك بـ8 تصميمات في فاشون أورد.. فيديو

قالت مصممة الأزياء الجزائرية شهيرة الخطيب، ان مشاركتها في انترناشونال فاشون أورد 2020 خطوة كبيرة في مشوارها المهني، حيث ان المهرجان يعد الأكبر داخل مصر والوطن العربي.
وتابعت شهيرة، بأنها ستشارك بـ 8 تصميمات في عرض أزياء انترناشونال فاشون أورد 2020 من اللباس التقليدي الجزائري، والمعروف بين الشعب الجزائري و يرتبط بالتراث القديم.
إقرأ ايضا:
وأكملت شهيرة، أن تصميماتها تتناسب مع كل السيدات، وبالأخص السيدات المحجبات، ولكن بشكل عصري ومميز للغاية، ليواكب الموضة العالمية.
أشارت، إلى أنها دمجت التطريزات الهاند ميد في تصميماتها، حيث انها تعتمد إبرازها بطريقة ناعمة ومميزة، لتكون غير مكلفة وتتناسب لجميع الفئات ايضا.
وإليكم اللقاء كامل من هنا..
وتابعت شهيرة، بأنها ستشارك بـ 8 تصميمات في عرض أزياء انترناشونال فاشون أورد 2020 من اللباس التقليدي الجزائري، والمعروف بين الشعب الجزائري و يرتبط بالتراث القديم.
إقرأ ايضا:
ومن جانبها أكدت شهيرة، أنها اعتمدت في تصميماتها اللون الزهري والرمادي، حيث أنها تعمدت أن تخرج عن المألوف في تصميماتها ولكنها لم تبتعد عن التراث التي اعتادوا عليه في الجزائر، والذي يتناسب مع المرأة العربية.
وأكملت شهيرة، أن تصميماتها تتناسب مع كل السيدات، وبالأخص السيدات المحجبات، ولكن بشكل عصري ومميز للغاية، ليواكب الموضة العالمية.
أشارت، إلى أنها دمجت التطريزات الهاند ميد في تصميماتها، حيث انها تعتمد إبرازها بطريقة ناعمة ومميزة، لتكون غير مكلفة وتتناسب لجميع الفئات ايضا.
وإليكم اللقاء كامل من هنا..