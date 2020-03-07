بتطريزات الهاند ميد.. شهيرة الخطيب تشارك بـ8 تصميمات في فاشون أورد.. فيديو

ومن جانبها أكدت شهيرة، أنها اعتمدت في تصميماتها اللون الزهري والرمادي، حيث

تعمدت

تخرج عن المألوف في تصميماتها ولكنها لم تبتعد عن التراث التي اعتادوا عليه في الجزائر، والذي يتناسب مع المرأة العربية.

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