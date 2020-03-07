محافظ الدقهلية: صرف الدفعة 136 من قروض مشروعات شباب الخريجين

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 136 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة فبراير 2020، وذلك بإجمالى مبلغ 719 ألف جنيه، موزعة على 14 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.





ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.



ومن جانبه أكد محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفية أن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة 48 شابا وفتاة (22 من الذكور - 26 من الإناث) وذلك لإقامة مشروعاتهم.





وقال المحافظ إنه بذلك يصل إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخة بلغت 84.237 مليون جنيه استفاد منها 11507 شباب وفتيا (5533 ذكور - 5974 إناث) وذلك بناء على التقرير الذى عرضته زينب الأمشاطى مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة عليه.





وأكد محافظ الدقهلية ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.



وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد، فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.