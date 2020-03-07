وزيرة التضامن بمؤتمر صناع الخير: فخورة بجهد الشباب في قيادة مؤسسات المجتمع المدني

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، أن جهد الشباب فى قيادة المؤسسات الأهلية ومنها مؤسسة صناع الخير للتنمية فاعل ومؤثر فى دعم شرائح غير القادرين فى أنحاء الجمهورية، وأن أهم ما يميزهم إدراكهم جيدا أن الخير صناعة مهمة وليس مهنة، ومؤسسة صناع الخير أهم ما يميزها أيضا هو أنها تدعم التنمية في كل المحافظات.





وأوضحت الوزيرة، فى كلمتها خلال مؤتمر مؤسسة صناع الخير للتنمية السنوى، والذى عقد اليوم، "أهمية أن نلمس الواقع ويكون هناك تواصل بين السياسات في الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني لكي نتكامل في منظومة واحدة"، مضيفة "أن المبادرات السابقة لصناع الخير تؤكد أن المجتمع المدني قوى جدا ويحمل قدرا كبيرا من العطاء والتنمية المبنية على التأثير فى حياة الناس وعلى تحفيز الشباب وتعبئة الموارد المالية وخاصة فى القرى الأشد احتياجا فى السعى للاستثمار فى البشر".





وللمؤسسة نشاط خاص وملموس فى المناطق الحدودية، وهذا يحمل اهمية سياسية وتنموية كبيرة، والوزارة تفخر بما أنجزته صناع الخير كأحد المؤسسات النشيطة فى المجتمع المدنى وخلال الفترة المقبلة سوف يكون هناك مزيد من الدعم لمؤسسات المجتمع المدنى لتكون أكثر فعالية ولتحفيز الشباب للمشاركة فى العمل العام.





كما أوضحت الوزيرة أن القطاع الخاص سيكون له أهمية كبيرة خلال الفترة القادمة من خلال حوكمة المجتمع المدنى والشراكة فى التنمية وإتاحة مجال للتأهيل.