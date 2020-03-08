جمال شعبان يحذر: اللبن يسبب السرطان.. و الاسبرين يسبب نزيفا داخليا .. و13 عادة تؤدي إلى الوفاة

13 عادة يومية تسبب الوفاة المبكرة

جمال شعبان يحذر من تناول الإسبرين

كوب من اللبن يصيب السيدات بسرطان الثدي





حذر الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، من الإفراط في تناول الإسبرين من البالغين.









وأضاف جمال شعبان عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، أن هناك اعتقادا سائدا لسنوات عن الإسبرين وفوائده في الوقاية من أمراض القلب، ولكن لم يعد الوضع كما هو الآن، حيث كانت التوصيات القديمة تنصح بتناول جرعة منخفضة من الإسبرين يوميا

لخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية.









وأشار عميد معهد القلب السابق، إلى أن التوصيات الجديدة كشفت أن البالغين الذين يتمتعون بصحة جيدة، ولا يعانون من أمراض القلب أو الأوعية الدموية، لا يجب عليهم تناول الأسبرين الذي قد يتسبب في الإصابة بالنزيف الداخلي.









تابع: تناول 100 ملليجرام أو أقل من الأسبرين ليس بتلك الفائدة المتوقعة للوقاية من أمراض القلب، فهناك تطور كبير الآن سمح بعلاج العوامل التي قد تؤدي إلى أمراض القلب، كارتفاع ضغط الدم، والسكر، وارتفاع الكوليسترول، مما يجعل تناول الأسبرين لا فائدة كبيرة منه.









وأشار جمال شعبان، إلى أن فائدة تناول الإسبرين تبرز للمرضى الذين يعانون من مشكلات خطيرة كصعوبة خفض نسب الكوليسترول المرتفعة، أو السكر في الدم، طالما لا يوجد خطر حدوث النزيف الداخلي.









وقال شعبان، إن الدكتور روجر بلومنتال خبير أمراض القلب ذكر أنه يجب أن يكون الأطباء انتقائيين فيما يخص كتابة الأسبرين الروشتات كما يجب عليهم التركيز أكثر على تحسين عادات نمط الحياة المتبعة والتحكم في ضغط الدم والكوليسترول والسكر بدلا من وصف الأسبرين

جدير بالذكر أيضا أن استخدام الأسبرين للأشخاص الأصغر سنا يعتبر من التوصيات من الفئة 2 ب، وبالتالي ليست هي الخيار الأول.









أما فيما يخص علاقة الأسبرين والقلب ، فذكر الباحثون أنه يجب أن يقتصر الأسبرين على الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بـ أمراض القلب، والأوعية الدموية وانخفاض خطر النزف ومع ذلك يعتبر الأسبرين منقذًا لحياة الأشخاص الذين أصيبوا بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية أو الشرايين المسدودة، وبالتالي الفيصل هنا هو الوضع الصحي لكل فرد والذي يختلف من شخص لآخر.









نصح جمال شعبان أنه لابد على كل مريض التواصل مع الطبيب أولا قبل التوقف أو البدء فى تناول الأسبرين.









حذر الدكتور جمال شعبان ، استشارى أمراض القلب، عميد المعهد القومي للقلب سابقًا، النساء من تناول اللبن؛ لأنه قد يؤدى إلى الإصابة بسرطان الثدى.









وأضاف جمال شعبان ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك دراسة أمريكية حديثة صادمة تؤكد أن تناول كوبا من اللبن يوميًا يزيد نسبة حدوث سرطان الثدي بنسبة ٦٠٪؜.









وتابع جمال شعبان ، أن "3 أكواب من اللبن يوميا ترفع مخاطر حدوث سرطان الثدي لدي السيدات بنسبة ٨٠٪؜".









وأكدت الدراسة الحديثة، أنها تابعت 53 ألف سيدة لمدة 8 سنوات، مشيرة إلى أن السبب غير معروف على وجه الدقة لكن هناك علاقة سببية لوجود هرمونات الأستروجين في اللبن.









حذّر الدكتور جمال شعبان ، عميد معهد القلب السابق، من مجموعة من العادات اليومية التي نفعلها وتؤثر سلبا على الصحة وتدهور الحالة الصحية للجسم.









وكتب جمال شعبان على حسابه على فيسبوك قائلًا: "يموت سريعًا ذلك الذي يملأ بطنه بالطعام، ذلك الذي يتعشى ثم ينام، ذلك الذي يطهو طعامه بالسمن الصناعي، الذي لا يأكل كثيرًا من الخضراوات، الذي لا يأكل الفاكهة، الذي يدمن الجلوس طويلًا الذي لا يمشي ولا يجري".









وأضاف جمال شعبان :" يموت سريعا ذلك الذي يلتهم السيجارة، ذلك الذي يجالس المدخنين، ذلك الذي أدمن ارتياد الكافيهات التي تتلبد سماؤها بدخان الشيشة".









واستكمل :" يموت سريعًا ذلك الذي يشرب كثيرا من الصودا، ذلك الذي يشرب كثيرا من العصائر المحلاة بالسكر، ذلك الذي لا يشرب قدرًا كافيًا من المياه".