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محافظات

نائب وزير الطيران يتابع الإجراءات الوقائية بمطار أسوان الدولى.. صور

السبت 07/مارس/2020 - 03:26 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
قام الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني بتفقد مطار أسوان الدولى اليوم السبت وفقًا لتوجهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى.

ويأتى ذلك فى إطار سلسلة الزيارات والجولات التى يقوم بها الوزير ونائبه لتفقد المطارات المصرية الدولية والإقليمية للوقوف على الإجراءات الصحية والوقائية التى يتخذها المطار ضمن خطة الحكومة المصرية لمواجهة فيرس كورونا المستجد وللاطمئنان على حركة التشغيل وسير العمل.   

وفى بداية الجولة استمع مناع إلى شرح تفصيلي عن إمكانيات المطار وموقف التشغيل والقدرة الاستيعابية له كما اطمأن سيادته على الإجراءات الاحترازية والصحية المتبعة من قبل وزارة الصحة والسكان واستعدادات وجاهزية فرق الحجر الصحي، وطرق إجراء الفحص الطبي على الركاب القادمين إلى المطار من أجل تطبيق أعلى معايير السلامة وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.  

وقد وجه نائب وزير الطيران بالتنسيق المستمر وبشكل يومي مع جميع الجهات المعنية بالمطار لمتابعة الموقف أولا بأول وإتخاذ التدابير الوقائية فى التعامل مع الركاب .   

وأثناء الجولة تفقد النائب صالات السفر والوصول الدولى والداخلى ومدرج الطائرات الرئيسى والترمك وبرج المراقبة ومنطقة خدمات الركاب وكذلك الإجراءات الامنية بالمطار.   

وتواصل وزارة الطيران المدني ، متابعة الإجراءات الوقائية بالمطارات المصرية للإطمئنان على تطبيق إجراءات الفحص الطبى للركاب القادمين الي البلاد وذلك فى إطار المجهودات المكثفة من كافة مؤسسات الدولة للتصدى لفيروس كورونا المستجد .   

هذا وقد خصصت وزارة الطيران المدني غرفة عمليات مركزية  لمتابعة ورصد حركة الركاب على مدار الـ 24 ساعة بجميع المطارات ومراقبة تنفيذ الخطة الوقائية والتأكد من تطبيق كافة الوسائل الاحترازية، لتأمين جميع المطارات المصرية والتصدى لتسلل كورونا المستجد إلى البلاد .

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نائب وزير الطيران يتابع الإجراءات الوقائية بمطار أسوان الدولى.. صور
نائب وزير الطيران يتابع الإجراءات الوقائية بمطار أسوان الدولى.. صور
نائب وزير الطيران يتابع الإجراءات الوقائية بمطار أسوان الدولى.. صور
نائب وزير الطيران يتابع الإجراءات الوقائية بمطار أسوان الدولى.. صور
نائب وزير الطيران يتابع الإجراءات الوقائية بمطار أسوان الدولى.. صور
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