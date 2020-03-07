بعد إثارته الجدل باستعراض سيارته الجديدة.. تعرف على سعر سيارة عمر كمال





من ناحية أخرى تصدرت أغنية مهرجان عود البطل لثنائي المهرجانات الشهير حسن شاكوش وعمر كمال لائحة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب، بعد أن أعاد "شاكوش" طرحها بسبب حذف يوتيوب النسخة الأولى.





حققت أغنية عود البطل 9 ملايين ونصف مشاهدة بعد يومين من طرحها و أكد تقرير يوتيوب أن السبب الرئيسى فى حذف الأغنية حقوق الملكية الفكرية لشركة "kora levent".



