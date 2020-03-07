بعد إثارته الجدل باستعراض سيارته الجديدة.. تعرف على سعر سيارة عمر كمال

أثار مطرب المهرجانات عمر كمال جدلا كبيرا بعد نشره فيديو استعراضي لسيارته الجديدة والتى كشف عن نوعها من خلال الفيديو، موضحا أنها مرسيدس c180 2020 والتي يبلغ ثمنها 830,000 جنيه.
من ناحية أخرى تصدرت أغنية مهرجان عود البطل لثنائي المهرجانات الشهير حسن شاكوش وعمر كمال لائحة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب، بعد أن أعاد "شاكوش" طرحها بسبب حذف يوتيوب النسخة الأولى.
حققت أغنية عود البطل 9 ملايين ونصف مشاهدة بعد يومين من طرحها وأكد تقرير يوتيوب أن السبب الرئيسى فى حذف الأغنية حقوق الملكية الفكرية لشركة "kora levent".
ويحيي حسن شاكوش وعمر كمال عددًا من الحفلات خارج مصر خلال الأسابيع المقبلة مع قرار نقابي منعهم من الغناء.