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أخبار العالم

وزارة الصحة السعودية: إصابتان جديدتان بـ كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 02:41 م
وزارة الصحة السعودية:
وزارة الصحة السعودية: إصابتين جديدتين بـ كورونا
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم، السبت، أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في المملكة قادمتين من إيران والنجف.

وقالت وزارة الصحة السعودية إن 95 مواطنا سعوديا ممن أفصحوا عن وجودهم فى إيران ما زالوا هناك.

وأفادت بأن 7 مواطنين موجودون حاليا في دول أخرى كانوا في إيران، مضيفة أن 26 سعوديا ممن كانوا في إيران موجودون داخل في البلاد.

ودعت وزارة الصحة السعودية مواطنيها الذين زاروا إيران خلال الأسابيع الماضية إلى الإفصاح عن ذلك فورا والتواصل مع الجهات الصحية.

يأتي ذلك بعد أن سجلت وزارة الصحة 5 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد covid-19 لمواطنين قدموا من إيران عبر البحرين والكويت، وتبين أنهم لم يفصحوا للجهات المختصة بسفرهم إلى إيران عند عودتهم للمملكة.


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