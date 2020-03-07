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رياضة

الأندية تتمسك بإقرار بند صارم في عمومية اتحاد الكرة

السبت 07/مارس/2020 - 02:47 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أن ممثلي الأندية فى الجمعية العمومية يتمسكون بإقرار بند صارم خلال فعاليات الجمعية العمومية للجبلاية المقبلة.

وقال المصدر ذاته إن أعضاء الجمعية العمومية يتمسكون بإقرار بند الـ 8 سنوات فى التعديلات الجديدة للائحة النظام الأساسي خلال فعاليات الجمعية العمومية المقبلة.

وأضاف أن أعضاء الجمعية العمومية يرغبون فى ضخ دماء جديدة تتسم بالفكر الذى يساهم فى النهوض بالكرة المصرية والإطاحة بمراكز القوى والحرس القديم من خلال لوائح التغيير.

وتابع: تناقش اللجنة الخماسية أيضا الاتفاق على أن يكون مجلس إدارة اتحاد الكرة مكون من 9 مقاعد من بينها مقعد للمرأة فقط بعد أن طلبت مندوبة الفيفا وضع مقعدين للمرأة قبل أن يتم الاستقرار على مقعد واحد للمرأة وسيتم اعتماد جميع البنود من قبل الفيفا بعد عرضها على الجمعية العمومية للجبلاية.

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