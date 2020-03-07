إيناس عبد الدايم: أطلقنا تقنية الهولوجرام لحفلات أم كلثوم لهذه الأسباب.. فيديو

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن توفير تقنية غناء كوكب الشرق بـ "الهولوجرام" هو استعادة لروح هذه المرحلة الفنية.





وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، أن دار الأوبرا تحافظ دائما على إحياء روح الزمن الجميل بشكل دائم.





وأضافت وزيرة الثقافة، أن شكل العرض الفني للشباب عودة أخرى للذاكرة الفنية والأمجاد العظيمة للطرب المصرى الأصيل.





وأكد مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وجود بروتوكولات تعاون مع وزارة الاتصالات لمد دار الأوبرا بالشاشات الخاصة بتقنية الهولوجرام.





وتابع رئيس دار الأوبرا المصرية، أن وزارة الاتصالات قامت بتدريب الكوادر الفنية الخاصة بإطلاق تقنية الهولوجرام لحفلات كوكب الشرق أم كلثوم.

