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رياضة

عمرو عرفة يسخر من عمرو أديب بعد فوز الزمالك على الترجى

السبت 07/مارس/2020 - 02:53 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
سخر المخرج عمرو عرفة من تغريدة الإعلامي عمرو أديب عن فوز نادي الزمالك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة تويتر.

وجاء رد المخرج عمرو عرفة على الإعلامي عمرو أديب كالتالي: "كده .. دي لازمة غاده عادل في ابن القنصل 😂".

وغرد الإعلامي عمرو أديب بعد فوز نادي الزمالك قائلا: "ماتفهمش يا اخى كل مره بحس ان الدنيا بتبقى مستنيه نتكعبل ومبنكتعبلش يعشق البعض الضحك على الزمالك بس الزمالك كبير وخطير وسوبر وافريقى والف مبروك وكده وانا سعيد وكده وموتوا بغيظكم وكده".

يذكر أنه نجح الزمالك في التأهل إلى دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا بعد أن أقصى فريق الترجي التونسي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفاز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب، بينما هزم بهدف وحيد دون رد في مباراة الإياب.
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