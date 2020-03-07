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تعليم

جامعة طنطا تفوز بجائزة الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية

السبت 07/مارس/2020 - 03:24 م
صدى البلد
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احمد علي
فازت جامعة طنطا بجائزة الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية التابع للأمم المتحدة ، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة، والذي أقامه المركز الثقافي المصري بالتعاون مع منظمة IFTDO.



ويأتي فوز جامعة طنطا بجائزة "التميز الإداري"، استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققتها الجامعة خلال الفترة الماضية وتجسيدًا واضحًا لما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع في كافة القطاعات في فترة رئاسة الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة ، الى جانب دوره الرائد في الارتقاء بترتيب الجامعة عالميًا خلال فترة وجيزة.

وخلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها ، استعرض الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، مشكلات الإدارة والبيروقراطية التي واجهته منذ اللحظات الأولى لتوليه المسئولية، موضحًا أن هناك فرق كبير بين المدير الذي لديه خطة يعمل على تنفيذها والقائد الذي يمتلك الرؤية الشاملة، مؤكدًا أنه اختار أن يكون قائدًا واستطاع شحذ الهمم في نفوس كافة العاملين بالجامعة اعتمادًا على عنصري الحب والأمان لاستخراج الطاقات الإيجابية لديهم، إلى جانب اختيار الكفاءات التي من شأنها الارتقاء بمنظومة العمل داخل الجامعة.

من جانبه ، كرم المستشار أحمد كارم رئيس منظمة الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية IFTDO ، الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا بإهدائه درع المنظمة تقديرًا لمجهوداته، بحضور نخبة من وزراء التخطيط والتعليم من الدول العربية الشقيقة.
جامعة طنطا تفوز بجائزة الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية
جامعة طنطا تفوز بجائزة الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية
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