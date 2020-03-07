جامعة طنطا تفوز بجائزة الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية

فازت جامعة طنطا بجائزة الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية التابع للأمم المتحدة ، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة، والذي أقامه المركز الثقافي المصري بالتعاون مع منظمة IFTDO.













ويأتي فوز جامعة طنطا بجائزة "التميز الإداري"، استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققتها الجامعة خلال الفترة الماضية وتجسيدًا واضحًا لما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع في كافة القطاعات في فترة رئاسة الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة ، الى جانب دوره الرائد في الارتقاء بترتيب الجامعة عالميًا خلال فترة وجيزة.





وخلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها ، استعرض الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، مشكلات الإدارة والبيروقراطية التي واجهته منذ اللحظات الأولى لتوليه المسئولية، موضحًا أن هناك فرق كبير بين المدير الذي لديه خطة يعمل على تنفيذها والقائد الذي يمتلك الرؤية الشاملة، مؤكدًا أنه اختار أن يكون قائدًا واستطاع شحذ الهمم في نفوس كافة العاملين بالجامعة اعتمادًا على عنصري الحب والأمان لاستخراج الطاقات الإيجابية لديهم، إلى جانب اختيار الكفاءات التي من شأنها الارتقاء بمنظومة العمل داخل الجامعة.



