الأطعمة المقلية والفشار.. تناولها يصيبك بمرض لن تتوقعه

نشرت الدكتورة سهام سوقية أستشارى الصحة والتغذية، عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك موضوع حول أهم الأطعمة التى يمكن أن تسبب الجفاف للجسم وهي:





- الأغذية الغنية بالبروتين:

إن تناول أطعمة تحتوي على نسبة عالية من البروتين تجعل الكلى تنتج بول أكثر تركيزًا وهو مؤشر على الجفاف.





وبالتالي ينصح بالإكثار من شرب السوائل والماء في حالة اتباع نظام غذائي يعتمد على البروتين.





- الفشار:

عادةً ما يتم تناول الفشار بكميات كبيرة دون أن ندري وخاصةً أثناء مشاهدة التلفاز.





ويعد الفشار من أكثر الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى الجفاف لاحتوائه على مستويات مرتفعة من الأملاح.





- الصويا صوص:

يساعد الصويا صوص في إضافة نكهة مميزة لكثير من الأطعمة.





ولكن ننصح بعدم الإكثار منه لأنه يسبب الجفاف بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من الصوديوم.





يفضل شراء صوص الصويا الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الأملاح مع مراعاة عدم استخدامها بشكل مبالغ فيه ضمن الأطعمة.





- مكعبات المرق:

تلجأ كثير من النساء لاستخدام مكعبات المرق سواء الدجاج أو اللحم أو الخضروات في مختلف الأطعمة حيث يضيف نكهة مميزة عند الطهي وخاصةً مع الحساء، ولكن لا ينصح باستخدام مكعبات المرق لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة جدًا من الأملاح، ويمكن أن تسبب الجفاف.





- اللحوم المصنعة:

عادة ما تستخدم نسبة كبيرة من الأملاح في إعداد اللحوم المصنعة وهو ما يجعلها من أكثر الأطعمة المسبب للجفاف.





وبشكل عام ننصح بعدم تناول اللحوم المصنعة الضارة بالصحة وفي حال تم تناولها يجب شرب كمية كبيرة من الماء.





- المشروبات الغازية:

تحتوي المشروبات الغازية على نسبة كبيرة من السكريات، مما يجعلها من أكثر الأطعمة التي تؤدي إلى جفاف الجسم.





حيث أنها تسبب إجهاد الكلى نتيجة قيامها بمجهود كبير لمعالجتها.





- الأطعمة المقلية:

لا تقتصر أضرار الأطعمة المقلية على الدهون فحسب، بل تحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح التي تسبب الجفاف، وخاصة عند يتم إضافة الصلصات المختلفة لها مثل الكاتشب والمايونيز.





وبالتالي ننصح بتجنب الأطعمة المقلية قدر المستطاع والأفضل إستبدالها بالأطعمة المطهية بشكل صحي.