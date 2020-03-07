رانيا فريد شوقى تشكر منظمى مهرجان الأقصر لهذه الأسباب.. فيديو

قالت الفنانة رانيا فريد شوقى: إنها سعيدة لتواجدها بمهرجان الأقصر؛ خاصة أن المحافظة مكان تاريخى فرعونى عظيم.





وعبرت رانيا فريد شوقى، عن تقديرها وشكرها للقائمين على مهرجان الأقصر خلال تقرير خاص أذاعته فضائية إكسترا نيوز، خاصة بالتنظيم الرائع الذى أبهر الجميع فى الفعاليات.



وقد تألقت الفنانة رانيا فريد شوقي بإطلالة مميزة بوشاح يحمل صورة الفنان الراحل فريد شوقي من تصميم هاني البحيري، على ال "ريد كاربت " ، كما تميزت الفنانة زينة بإطلالة مميزة بفستان ذهبي طويل، والفنانة إلهام شاهين بفستان بليسيه أسود مقفول قصير مطعم بخطوط كحلي.





جدير بالذكر أن هذه الدورة من مهرجان الأقصر تحمل اسم الفنان الراحل فريد شوقي.







