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حميات العباسية: المستشفى في حالة طوارئ لاستقبال المشتبه فى إصابتهم بـ كورونا.. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 03:21 م
نائب مدير مستشفى
نائب مدير مستشفى حميات العباسية
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اسراء صبري
قال الدكتور محيى الدين سليمان، نائب مدير مستشفى حميات العباسية، إن المستشفى في حالة طوارئ لسحب عينة من أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا تصل إليها.

وأوضح محيى الدين سليمان، أثناء حواره على قناة إكسترا نيوز، أنه «فى حالة إذا كان المريض قادما من الدول المحظورة وفقا لنشرة منظمة الصحة، يتم التعامل معه وفقا للإجراءات المقدمة منها».

وأشار نائب مدير مستشفى حميات العباسية، إلى أن ارتفاع درجة الحرارة، والشعور بضيق في التنفس، ونهجان، وكحة شديدة من أعراض الإصابة بالفيروس، موضحا أنهم يحجزون الحالة بالمستشفى حتى تظهر نتيجة التحليل بعد 24 ساعة.

وأضاف محيى الدين سليمان، أنه في حال كانت النتيجة إيجابية يتم نقل الحالة لمستشفى العزل، أما إذا كانت سلبية يتم علاجها كإنفلونزا موسمية.

ولفت إلى أن أي أجنبي يتوجه للفحص خوفا من إصابته بالكورونا وكان مقيم في مصر منذ 21 يوما، يتم الكشف عليه وطمأنته، ويتم إعطائه شهادة بأنه غير مصاب بالفيروس.
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