AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حدادا علي وفاة زينب الكفراوي.. بورسعيد تؤجل حفل أمير الغناء العربي غدا

السبت 07/مارس/2020 - 04:01 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
أعلنت محافظة بورسعيد أنه بالتنسيق مع وزارة الثقافة، أنه تقرر تأجيل الحفل الفني، للفنان هاني شاكر والذي من المقرر إقامته غدا الأحد بالمركز الثقافي، نظرا لظروف وفاة المناضلة البطلة زينب الكفراوي وسوف يتم تحديد ميعاد لاحق فيما بعد. 

وتقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام للمحافظة، اليوم السبت ، ألاف المشيعين لجثمان الفدائية زينب الكفراوي، أحدى فدائيات محافظة بورسعيد خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، التي وافتها المنية أمس بالمركز الطبي العالمي في القاهرة عن عمر يناهز 80 عاما، وذلك إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بمدخل رقم "1" في شارع كسرى، بحضور عدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية. 

ووقف محافظ بورسعيد وأسرة الفدائية البطلة العزاء عقب انتهاء الدفن لتلقي العزاء من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية وأهالي بورسعيد، على أن يقام العزاء مساءً بقاعة مناسبات مسجد السلام في حي الشرق. 

وسجلت الفدائية زينب الكفراوي إسمها فى قوائم الفدائيين كأول سيدة تنضم إلى المقاومة الشعبية فى حرب العدوان الثلاثي، وبلغت من العمر وقتها 15 عامًا.

وبدأت "زينب" نضالها بتوزيع المنشورات لحث المواطنين على مقاومة الاحتلال، وشاركت فى عدد من البطولات فى مواجهة الاحتلال البريطاني الفرنسي أبرزها المساعدة فى إخفاء الضابط البريطانى "مير هاوس"، ابن عمة ملكة بريطانيا، كما نفذت عملية لنقل أسلحة وقنابل من مخبأ سري إلى القوات المصرية. 

ولم تتوقف بطولات الفدائية الراحلة عند هذا الحد، بل ساعدت والدها الذي كان يعمل بقسم شرطة العرب ببورسعيد في إخفاء مستندات هامة تخص قسم الشرطة حتى لا يتمكن الإنجليز من الوصول إليها، ونجحت في إيصال الأسلحة للفدائيين ليواصلوا المقاومة، وشاركت فى حملة لجمع التبرعات من المواطنين لتسليح الجيش المصري تحت شعار "سلح جيش أوطانك واتبرع لسلاحه علشاني وعلشانك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يزور الفدائية زينب الكفراوي بالمستشفى للاطمئنان عليها

الرئيس السيسى قبل رأسها مرتين وتوفيت اليوم.. من هي زينب الكفراوي؟

وفاة الفدائية البورسعيدية زينب الكفراوي بعد صراع مع المرض

حملت الأسلحة بدلا من اللعب.. عندما تخلت زينب الكفراوي عن الطفولة لتصبح بطلة فدائية

بكري ناعيا زينب الكفراوي: فدائية حملت السلاح في مواجهة العدوان الثلاثي

أداء صلاة الجنازة للفدائية زينب الكفراوى بعد الظهر من مسجد لطفى شبارة

ترشيحاتنا

بهدفه في شباك بورنموث.. محمد صلاح ينفرد برقم قياسي جديد بـ البريميرليج

الفاتيكان يعلن مفاجأة عن البابا فرانسيس وكورونا

بعد طرحها عالميا.. مصر تنتظر نيسان صني 2020 nissan sunny الشكل الجديد.. صور

ننشر خريطة المستشفيات المخصصة للعزل من فيروس كورونا في 28 محافظة

الأهلي يسجل وصن داونز يتعادل فى أول 30 دقيقة.. فيديو

ذاريبورتر إثيوبيا: القاهرة انتصرت على أديس أبابا في معركة سد النهضة الدبلوماسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهدد الأرواح بانتشار الفيروسات.. تلال القمامة تحاصر شوارع الوسطاني بدمياط

أسعار سوزوكي اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

سفن الحملة الفرنسية الغارقة في نيل قنا.. أبناء البارود يطالبون بإخراجها: شاهدنا بقايا منها تحت الماء