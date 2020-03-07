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راشد: لم نرصد أي حالات إصابة بكورونا في مطار برج العرب ..فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 04:03 م
اللواء طيار محمد
اللواء طيار محمد راشد
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شيرين عادل
قال اللواء طيار محمد راشد، مدير مطار برج العرب، إن وزارة الطيران بمجرد أن ظهرت أول حالة فيروس كورونا فى الصين اتخذت إجراءات طبية مشددة بجميع المطارات.


وأضاف اللواء طيار محمد راشد، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، أنه إذا ثبتت حالة إيجابية لمشتبه بإصابته بكورونا يتم نقله بواسطة سيارة مجهزة إلى مستشفى الحميات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أي رصد أي حالة في مطار برج العرب، وجميعها حالات سلبية. 


وأوضح أن فريق الحجر الصحي بالمطار يوقعون كشفا طبيا على الرحلات التي تهبط في المطار، موضحا أن الأشخاص المرتفعة حرارتهم يتوجهون إلى عيادة الحجر الصحي لاستكمال الكشف.


ولفت إلى أن الكشف المبدئي على الركاب يكون داخل الطائرة، ويتم تعقيمها بالكامل، منوها بأنه حركة الطيران بمطار برج العرب لم تتأثر بسبب فيروس كورونا.

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