حزب المؤتمر يفتتح 4 مقرات جديدة له بمراكز دمياط

افتتح أحمد خالد الأمين العام المساعد وأمين التنظيم بحزب المؤتمر وبحضور مصطفى الدكروري مساعد أمين التنظيم وهيثم محسن منسق إقليم شرق الدلتا وعضو الهيئة العليا وزاهر شاهين أمين تنظيم إقليم شرق الدلتا وكريم حمد مساعد منسق إقليم شرق الدلتا ومجدي حطب أمين محافظة دمياط وطلال الجمل أمين تنظيم دمياط واسلام ثروت أمين مركز الزرقا بافتتاح 4 مقرات جديدة للحزب بمدن مراكز محافظة دمياط.





كانت البداية بافتتاح المقر الجديد للحزب بمدينة الزرقا بمحافظة دمياط وتم افتتاح المقر الجديد للحزب بفارسكور بحضور احمد ابو مصطفي أمين تنظيم فارسكور، وتم افتتاح المقر الجديد لحزب المؤتمر بكفر سعد كما افتتح احمد خالد الامين المساعد وامين التنظيم المقر الرابع الجديد للحزب بكفر البطيخ بحضور علاء جعفر أمين حزب المؤتمر بكفر البطيخ.





وأكد أحمد خالد أن حزب المؤتمر بقيادة الربان عمر المختار رئيس الحزب قرر التوسع بافتتاح مقرات جديدة للحزب بمختلف المراكز والمدن والاحياء والقرى بمختلف المحافظات استعدادا للانتخابات المقبلة لمجلسى الشيوخ والنواب مشيرا الى ان الحزب وضع خطة شاملة استعدادا لهذه الانتخابات ولديه كوادر سياسية مؤهلة وقادرة على خوض الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشيوخ والنواب.



