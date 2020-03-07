أهم الأخبار.. الصحة توفر تحليل pcr للتأكد من عدم وجود فيروس كورونا.. أسرار وخبايا المركب الموبوءة بكورونا في الأقصر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:





قالت وزارة الصحة والسكان، إن تحليل الـ PCR متوفر فى المعامل المركزية للوزارة، والذي بدأت تطلبه بعض الدول للتأكد من خلو المسافرين من الفيروسات، خصوصا كورونا المستجد وفيروس "سي".





أكد الدكتور محمود محروس، طبيب بشري، أن الحبوب المستخدمة في حفظ الغلال سامة جدا وخطيرة، وبمجرد أن يتم تناولها سواء عن طريق الخطأ أو بقصد الانتحار تؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب، والتهاب رئوي حاد، ويصل الأمر إلى سيولة في الدم ونزيف والوفاة في الحال ولا يمكن النجاة منها.





ذكر موقع قناة "الجديد" اللبنانية، ومواقع لبنانية أخرى، إصابة المذيعة وعارضة الأزياء لجين عضاضة، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩).





كانت عقارب الساعة تدق الحادية عشرة صباح أمس، الجمعة، حينما وصلت الباخرة "a sara" إلى مرسى الأقصر، تحمل معها خبرا أصاب الجميع بحالة من الرعب، وذلك حينما أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 12 على متن الباخرة بفيروس كورونا القاتل، من بعدها عاش الأشخاص على متن الباخرة ساعات من الرعب والقلق، تجد في كل أرجاء الباخرة مشاعر مختلطة، فهنا بكاء وحيرة ونظرات خوف في عيون المصابين أصبحت عنوانا لـ" الباخرة الموبوءة في الأقصر".





أقر تقرير نشره موقع "ذاريبورتر إثيوبيا" الإثيوبي، اليوم، السبت، بأن الدبلوماسية المصرية نجحت في الانتصار على نظيرتها الإثيوبية فيما يتعلق بمعركة سد النهضة.





"أختك ليها فيديوهات جنسية وممكن أسلمهم ليك بس تدفع 2000 جنيه بدل الفضيحة".. كلمات وقعت كالصاعقة على أذن سباك الساحل بعد قيام جاره العامل بالخوض فى شرف شقيقته، فلم يجد غير تسديد طعنات نافذة له.. قال المتهم فى التحقيقات: "محستش بنفسي غير وأنا بغرز مطوتي في جسمه عشان الشرف غالي وهو بيتكلم في عرضي".





ظهر اختبار منزلي جديد، أكد عدد ممن أجروه، أنه يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا خلال 15 دقيقة فقط، ويتم عرض النتيجة بطريقة واضحة في المنزل وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تفاصيل مكالمة كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، وفلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، قبل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ26، من مسابقة الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الملكي بهدفين دون رد.





نجح الزمالك فى التأهل إلى الدور قبل النهائى لـ دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجى التونسى 3 /2 بمجموع المباراتين، لينتظر الفائز من مباراة مازيمبى الكونغولى والرجاء البيضاوى المغربي.





نشر مطرب المهرجانات عمر كمال فيديو جديدا من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وظهر داخل معرض سيارات وهو يستعرض سيارته الجديدة التى كشف عن نوعها مرسيدس c180.



