إحالة أمين حفظ الشهر العقاري بالأزبكية وآخرين للمحاكمة بتهمة التزوير والاستيلاء على عقار

وافق النائب العام المستشار حمادة الصاوي على قرار إحالة أمين حفظ مكتب توثيق الشهر العقاري بالأزبكية واثنين آخرين للجنايات لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية للاستيلاء على عقار .



