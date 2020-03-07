إحالة أمين حفظ الشهر العقاري بالأزبكية وآخرين للمحاكمة بتهمة التزوير والاستيلاء على عقار

وافق النائب العام المستشار حمادة الصاوي على قرار إحالة أمين حفظ مكتب توثيق الشهر العقاري بالأزبكية واثنين آخرين للجنايات لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية للاستيلاء على عقار .
كما جاء بالتحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا ومن الأمناء على الودائع امين حفظ مكتب توثيق الشهر العقاري اختلس أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس التوكيل رقم ۳۲۵4 السنة بالأزبكية " والمودع بحيازته بغرفة حفظ المكتب (وذلك ليتمكن من ارتكاب موضوع التهمة الثانية واستبداله بعقد الوكالة المصطنع وارتبطت تلك الجريمة بجريمة التزوير في محررين رسميين واستعمالهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان اشترك والمتهمين الثاني والثالث وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير عقد الوكالة الرسمي رقم ۳۲۵4/ لسنة ۱۹۹۸ توثيق الأزبكية وفي دفتر قيد توكيلات مکتب الشهر العقاري بالأزبكية وذلك بطريقة الاصطناع للمحرر الأول والمحو والإضافة للثاني بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعد ذلك المجهول بأن قدم له الدفتر آنف البيان، فقام ذلك المجهول باصطناع عقد الوكالة الرسمي على غرار الصحيح.