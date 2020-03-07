وفاة أحد ركاب سفينة دايموند برنسيس بفيروس كورونا

توفي اليوم السبت أحد ركاب سفينة دايموند برنسيس بفيروس كورونا.





يذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قالت إن الركاب بدأوا مغادرة السفينة السياحية دايموند برنسيس التي تفشى فيروس كورونا بين ركابها وذلك بعد أن ظلت أسبوعين في الحجر الصحي قبالة يوكوهاما.





وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن من المتوقع مغادرة نحو 500 شخص على أن تكتمل العملية بحلول لاحقًا.





وأفادت مراسلة وكالة فرانس برس أنّ هؤلاء الركّاب الذين أثبتت الفحوصات الطبية عدم إصابتهم بالعدوى ولم تظهر عليهم أيّة عوارض مرضية ولم يحصل أي احتكاك بينهم وبين ركّاب مصابين بالفيروس، بحسب وزارة الصحة اليابانية.











