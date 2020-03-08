علشان مرزوقة .. عبير تحدت المجتمع بقيادة التوكتوك: ولادي قاطعوني

سيدة مصرية تحدت المجتمع وخاضت سوق العمل بمهنة شاع عنها أنها للرجال وهي «قيادة التوكتوك»، بين شوارع الفلكي في مدينة الإسكندرية تجوب السيدة عبير علي صاحبة الـ 40 عاما بمركبتها الصغيرة محتضنة طفلة صغيرة لا يتعدى عمرها خمسة أعوام، ترى في ضحكتها هونا لكل مصاعب الحياة التي تمر بها.





ازداد الحمل والأيام تمر والسيدة عبير علي تواجه الحياة بمفردها، فقد توفي زوجها قبل 5 أعوام، مما دفعها للعمل والاعتماد على نفسها، خاصة وأنه مهما تقدم عمر ابنائها كانت تراهم صغار ومسئولين منها، قرض من البنك تلو الآخر، فكرة مشروع تخطر ببالها وتنفذها وتتحمل خسائرها كاملة، كما قالت لـ «صدى البلد»، مشروع تلو الآخر لم يلق إلا الخسارة، فكانت قد افتتحت محل للملابس، ومرة أخرى مطعم، ومرة ثالثة محل لبيع المنتجات، وربما بسبب اختيار المكان الخاطئ أو عدم دراسة المشروع كان يحقق الخسائر.









وجدت عبير في صديقتها وزوجها محمد خميس -الذي اعتاد العمل في مجال التكاتك- عونا، فهو الذي ساعدها في التدريب على قيادة التوكتوك في بداية الأمر في أبريل عام 2019، وكان لدية أكثر من ماكينة، يعطي لكل واحدة اسما، "قشطة" واحدة منهم، وبعدها اشترت السيدة عبير الماكينة الخاصة وقررت أن تعطيها اسما أيضا وهو "مرزوقة"، "سميتها كده عشان ربنا يرزقني".









لم تتخيل يوما أن كفاحها وسعيها لتوفير حياة كريمة لابنائها سيكون سببا في قطيعة استمرت منذ أغسطس الماضي، بعدما هجر ابنيها المنزل، ابن وابنة كانوا ثمرة سنواتها في الحياة، وهبت لهم عمرها، مالها، وراحتها، ولم تلق إلا قسوة قلب غير معهودة وكأنها أجرمت، "أ نا معايا ولد وبنت كبار مخلصين دراسة وسابوني ومشيوا.. استعروا مني" بصوت لا يخلو من الحزن والأسى تحدثت السيدة عبير مع «صدى البلد».









اقترضت عبير من البنك 40 ألف جنيه لمشروع المحل، وما زالت تسدد في أقساطه حتى الآن، ثم قدمت على قرض آخر لشراء التوكتوك وما زالت تسدد أقساطه أيضا حتى الآن، كل هذه الديون كان يهونها وجود ابنة شقيقتها المتوفية معها، والتي تعيش معها منذ كان عمرها 3 أشهر بعد وفاة شقيقتها.









"هي اللي مهونة عليا كل حاجة" هكذا عبرت عبير عن علاقتها بابنة شقيقتها التي تلازمها كل يوم، إما في المنزل أو ساعات العمل، تجلس هادئة في حضنها بينما تسوق عبير التوكتوك، وخلال الكثير من الطرق الذين يخوضوها معا كلما نظرا يمينا أو يسارا لا تشاهدان إلا إعجاب المارة بهما والذين يرفعون أيديهم بعلامات النصر لـ السيدة عبير: "بفرح لما أشوفهم وبيرفعوا من روحي المعنوية جدا.. الناس كلها واقفة معايا".







