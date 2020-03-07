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أخبار البلد

الصحة الفلسطينية: 16 إصابة بـ كورونا حتى اللحظة و500 عينة غير مصابة

السبت 07/مارس/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ حتى اللحظة 16 حالة في فلسطين، وتم إجراء فحوصات لـ500 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية، جاءت نتائجها سلبية "غير مصابة"، باستثناء الحالات المذكورة التي تم رصدها في مدينة بيت لحم.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم السبت- أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي بفندق الأنجل بمدينة بيت لحم بلغ 32 شخصا، وفي فندق البردايس 15 شخصا، وفي مدينة أريحا 16 حالة، إضافة إلى حالتين في الحجر الخاص بمعبر رفح، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي المنزلي بلغ 350 حالة.

ولفتت إلى أن الحجر الصحي في الأكاديمية ومعبر رفح يطبق على المواطنين والزائرين القادمين من دول: الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، ومكاو، وسنغافورة، وتايلاند، وهونغ كونغ، وإيران، وإيطاليا، وسوريا، ولبنان لمدة 14 يوما، من آخر يوم أقاموا فيه في تلك الدول، وأن الحجر المنزلي يطبق على المواطنين والزائرين القادمين من دول: تايوان، وماليزيا، والهند، والبحرين، والكويت، وعُمان، وسيرلانكا، والعراق، والنمسا، وسويسرا، وبنجلادش.

وأصدرت الوزارة مجموعة من التعميمات والقرارات الخاصة بالمرض، لافتة إلى أنه تم تشكيل خلية أزمة على مستوى الوزارة برئاسة وزيرة الصحة لتنسيق ومتابعة تطورات الفيروس، وتشكيل خلية أخرى في الإدارة العامة للمستشفيات لمتابعة التطورات وآليات العمل والاحتياجات لمكافحته، وخلية أخرى في مديرية صحة أريحا، وخلية في مستشفى الأكاديمية بأريحا، وخلية أزمة لتدريب الكوادر الصحية والطبية على مكافحة المرض، وأخيرا خلية لدراسة وتحديد الاحتياجات لمواجهة المرض.

وأشارت "الصحة الفلسطينية"، إلى أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا عالميا بلغ 98192 حالة، بينها 17481 سجلت خارج الصين وشملت 88 دولة، فيما بلغ عدد الوفيات 3045 في الصين و335 خارجها، وذلك وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية حتى الأمس.
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