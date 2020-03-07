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محافظات

ضمن مبادرة جيل بكرة يكبر بصحة.. فحص 15057 طالباً في الريف و87.6% بالحضر بالبحيرة

السبت 07/مارس/2020 - 06:24 م
15057 طالب فى الريف
15057 طالب فى الريف و87.6% بالحضر بالبحيرة
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جمالات الدمنهوري
 وجَّه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، والتنسيق فيما بينها لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة و ذلك في إطار متابعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية بنطاق المحافظة ، تحت شعار " جيل بكره يكبر بصحة " .

أكد الدكتور يسرى بيومي – وكيل وزارة الصحة ،على فحص  ١٥٠٥٧ طالبا وطالبة منذ بدء عمل المبادرة بالمدارس والمعاهد الازهرية بالقطاع الريفي بالمرحلة الأولى من المبادرة والجاري تنفيذها بمراكز دمنهور و كفر الدوار و إيتاى البارود و كوم حمادة وشبراخيت .

واضاف الدكتور وليد جمال – مدير فرع هيئة التأمين الصحي ،بأنه تم فحص 87.6 % من طلاب الحضر ، حيت تم توقيع الكشف الطبي على 205 آلاف و 739 طالبا وطالبه من إجمالي مستهدف 234 ألفا و605 طلاب من طلاب الحضر . 

 وأوضح أن الحملة تستهدف الإكتشاف المبكر للأنيميا لدى تلاميذ المدارس ؛ والتى تؤثر على نشاط الطفل وتحصيله الدراسى ، إلى جانب الكشف المبكر لحالات قصر القامة والتى يجب علاجها فى هذه المرحلة العمرية وكذلك الإصابة بالسمنة، وسيخضع الطلاب للفحص الطبي والتحاليل المكثفة ، فى حالة ثبوت إصابتهم خلال المسح الطبى ، وسيتم علاجهم بالمجان .


ضمن مبادرة جيل بكرة يكبر بصحة.. فحص 15057 طالباً في الريف و87.6% بالحضر بالبحيرة
ضمن مبادرة جيل بكرة يكبر بصحة.. فحص 15057 طالباً في الريف و87.6% بالحضر بالبحيرة
ضمن مبادرة جيل بكرة يكبر بصحة.. فحص 15057 طالباً في الريف و87.6% بالحضر بالبحيرة
ضمن مبادرة جيل بكرة يكبر بصحة.. فحص 15057 طالباً في الريف و87.6% بالحضر بالبحيرة
ضمن مبادرة جيل بكرة يكبر بصحة.. فحص 15057 طالباً في الريف و87.6% بالحضر بالبحيرة
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