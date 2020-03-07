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فن

أخبار الفن| إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا وعلاقتها بـ هيفاء وهبي .. منى فاروق تتجاوز محنتها برقصة على أغنية محمد رمضان

السبت 07/مارس/2020 - 04:19 م
لجين عضاضة
لجين عضاضة
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


ذكر موقع قناة "الجديد" اللبنانية، ومواقع لبنانية أخرى، إصابة المذيعة وعارضة الأزياء لجين عضاضة، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩). 



حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعد إعلان عدد من المواقع الإخبارية اللبنانية والعربية عن إصابة المذيعة وعارضة الأزياء اللبنانية لجين عضاضة،  بـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩). 



نشرت الفنانة منى فاروق، مقطع فيديو جديدًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تظهر فيه أثناء جلسة تصوير جديدة بالزي الأردني.


حلت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر ضيفة على إحدى الفضائيات العربية للكشف عن حياتها الخاصة والفنية معًا، وأكدت في اللقاء أنها سعودية الهوية. 


تحتفل اليوم الفنانة المعتزلة حنان ترك بعيد ميلادها الـ45 وهي إحدى النجمات اللاتي قدمت عديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة في ذاكرة المشاهد المصرى. 


تحتفل اليوم، السبت 7 مارس، الفنانة حنان ترك، بعيد ميلادها الـ45، حيث ولدت في مثل هذا اليوم بالقاهرة، عام 1975، وهي الابنة الوسطى لأب كان يعمل تاجرا، وصاحب مصنع للملابس، ولديها شقيقان هما: حسين وحسام. 

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