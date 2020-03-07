AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

المصريين الأحرار يطلق أولى محاضرات مبادرة إحنا مين

السبت 07/مارس/2020 - 04:20 م
صدى البلد
Advertisements
حسن رضوان
نظمت أمانة حزب المصريين الأحرار بشمال القاهرة أول ندوة تحت عنوان " التواصل الحضاري في الشخصية المصرية " ضمن مبادرة "إحنا مين" التي دشنتها أمانة الحزب بشمال القاهرة من أجل إستعادة الهوية المصرية، وذلك برعاية وتوجيهات الدكتور عصام خليل، وإشراف رائد مقدم عضو الهيئه العليا وأمين شمال القاهرة.

جاء ذلك بحضور المهندس ماجد الراهب رئيس جمعية المحافظة علي التراث ، والباحث في الشأن المصري، والمستشار ألفريد رمزي مستشار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية لشؤون التعليم، ووحيد وجيه رئيس لجنة خدمة المواطنين المركزية بالحزب.

وتناولت المحاضرة ثلاث شخصيات مصرية من ثلاثة عصور مختلفه: "عصر الإله ماعت إله المساواة واكليمنضس السكندري الذي كتب كتاب المربي الذي ترجم لكل لغات العالم وأيضا شخصية ذو النون المصري الذي أسس الصوفية وصاحب نظرية التقرب إلي الله والمساواة والمحبة".

وكان في استقبال الحضور ماجد معزوز مساعد أمين شمال القاهرة، بهاء جريس أمين لجنة التدريب والتثقيف ،أندرو سمير مسئول الإعلام بشمال القاهرة، أندرو سليمان مسئول لجنة الهوية المصرية، مراد مجدي عضو هيئة المكتب.

جدير بالذكر أنه سوف تقيم أمانة شمال القاهرة عده ندوات ضمن نفس المبادرة والتي تهدف إلي استعادة الهوية المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان يهنئ الأقباط باحتفالات أعياد الميلاد.. عبد العال: المصريون نسيج وطني واحد يجمعهم حب الوطن.. ودعوة للارتقاء بتلك المشاعر الطيبة لتحويلها لطاقة إيجابية موحدة وفعالة للنهوض بمصر

المصريين الأحرار بالإسكندرية يعقد مؤتمرا لمناقشة مشكلات أهالي الدخيلة

المصريين الأحرار بمطروح يبدأ فعاليات ريادة الأعمال للسيدات

"المصريين الأحرار" يواصل تقديم خدماته المجتمعية بشمال القاهرة

المصريين الأحرار يبدأ ورش تدريب الصناعات الجلدية والحرفية

المصريين الأحرار يشارك في احتفالية "اليوم العالمي" للجاليات المصرية بالسعودية..الجمعة

ترشيحاتنا

تطور خطير.. تغيرات في أعراض كورونا تصعب من مواجهة الفيروس المميت

في عيد ميلاد حنان ترك.. عمرها الحقيقي وسر اعتزالها وعدد زيجاتها

انتقل لـ ابنتيها.. إصابة مذيعة لبنانية شهيرة بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

تفاصيل القرارات الأخيرة للسعودية بشأن قصر دخول 3 دول خليجية لأراضيها

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. علاقة المذيعة الشهيرة بـ هيفاء وهبي

الأول انتحر والأخير اعتزلت بسببه.. فى عيد ميلاد حنان ترك تعرف على أزواجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهدد الأرواح بانتشار الفيروسات.. تلال القمامة تحاصر شوارع الوسطاني بدمياط

أسعار سوزوكي اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

سفن الحملة الفرنسية الغارقة في نيل قنا.. أبناء البارود يطالبون بإخراجها: شاهدنا بقايا منها تحت الماء