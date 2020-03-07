المصريين الأحرار يطلق أولى محاضرات مبادرة إحنا مين

نظمت أمانة حزب المصريين الأحرار بشمال القاهرة أول ندوة تحت عنوان " التواصل الحضاري في الشخصية المصرية " ضمن مبادرة "إحنا مين" التي دشنتها أمانة الحزب بشمال القاهرة من أجل إستعادة الهوية المصرية، وذلك برعاية وتوجيهات الدكتور عصام خليل، وإشراف رائد مقدم عضو الهيئه العليا وأمين شمال القاهرة.





جاء ذلك بحضور المهندس ماجد الراهب رئيس جمعية المحافظة علي التراث ، والباحث في الشأن المصري، والمستشار ألفريد رمزي مستشار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية لشؤون التعليم، ووحيد وجيه رئيس لجنة خدمة المواطنين المركزية بالحزب.





وتناولت المحاضرة ثلاث شخصيات مصرية من ثلاثة عصور مختلفه: "عصر الإله ماعت إله المساواة واكليمنضس السكندري الذي كتب كتاب المربي الذي ترجم لكل لغات العالم وأيضا شخصية ذو النون المصري الذي أسس الصوفية وصاحب نظرية التقرب إلي الله والمساواة والمحبة".





وكان في استقبال الحضور ماجد معزوز مساعد أمين شمال القاهرة، بهاء جريس أمين لجنة التدريب والتثقيف ،أندرو سمير مسئول الإعلام بشمال القاهرة، أندرو سليمان مسئول لجنة الهوية المصرية، مراد مجدي عضو هيئة المكتب.





جدير بالذكر أنه سوف تقيم أمانة شمال القاهرة عده ندوات ضمن نفس المبادرة والتي تهدف إلي استعادة الهوية المصرية.