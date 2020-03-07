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محافظات

أورام طنطا يواصل استقبال السيدات بمبادرة السيسي لدعم صحة المرأة ..صور

السبت 07/مارس/2020 - 05:47 م
أورام طنطا يواصل
أورام طنطا يواصل استقبال السيدات بمبادرة السيسي
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أحمد على

يواصل مركز أورام طنطا للاسبوع الثالث على التوالى  أعمال مبادرة الرئيس لدعم صحة المراة بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدى داخل قرى ومدن محافظة الغربية والمحافظات المجاورة .


من جانبة أكد الدكتور اسلام صبرى ، مدير المركز، ان مبادرة الرئيس السيسى تهدف الى الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، الى جانب تقديم العلاج لمن تثبت إصابتهن بالمجان، فضلًا عن نشر التوعية والثقافة الصحية ضد عوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات قصيرة وطويلة الأمد .


فى نفس السياق اشار الدكتور أحمد الصاوي نائب مدير المركز ، إلى أنه قد تم تدريب عدد من الفرق الطبية بعدد من قرى ومدن المحافظة ، على طرق إجراء الكشف من خلال شرح عملي على أيدي عدد من أساتذة وخبراء الأورام قبل انطلاق الحملة .


جدير بالذكر أن المركز يعد أحد المراكز الرئيسية للإحالة من كافة جهات الفحص الاولى ، حيث يتم به عمل الفحص المتقدم وأشعة الماموجرام والموجات الصوتية ، وتحاليل العينات النسيجية .

أورام طنطا يواصل استقبال السيدات بمبادرة السيسي لدعم صحة المرأة ..صور
أورام طنطا يواصل استقبال السيدات بمبادرة السيسي لدعم صحة المرأة ..صور
أورام طنطا يواصل استقبال السيدات بمبادرة السيسي لدعم صحة المرأة ..صور
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