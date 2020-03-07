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رياضة

اخبار الرياضة.. أول تعليق من الكاف على تأهل الزمالك.. أسرار جديدة في صفقة ابو جبل.. مجدي عبدالغني يهاجم بكاري جاساما

السبت 07/مارس/2020 - 04:18 م
الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
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محمد السعيد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" الضوء، على تأهل الزمالك، إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على على الترجي بنتيجو 3 - 2، بمجموع.

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن تفاصيل مثيرة فى صفقة ضم محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك من نادى سموحة أثناء الانتقالات الصيفية الأخيرة.

علق مجدي عبدالغني نجم النادى الأهلي السابق، على أداء الجامبي "باكاري جاساما" حكم مباراة الإياب بين النادي الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تفاصيل مكالمة كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، قبل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ26، من مسابقة الدوري الإسبانيين والتي انتهت بفوز الملكي بهدفين دون رد.

سلطت الصحف التونسية، الصادرة صباح اليوم، السبت، الضوء على خروج الترجي من دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على يد الزمالك، رغم فوزه على الأبيض بهدف دون رد في الإياب

تقرر أن تتولى الشركة الإفريقية للأمن مسئولية التأمين الكاملة لمباراة بيراميدز وزاناكو الزامبي، في لقاء إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
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