اخبار الرياضة.. أول تعليق من الكاف على تأهل الزمالك.. أسرار جديدة في صفقة ابو جبل.. مجدي عبدالغني يهاجم بكاري جاساما

سلطت الصحف التونسية، الصادرة صباح اليوم، السبت، الضوء على خروج الترجي من دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على يد الزمالك، رغم فوزه على الأبيض بهدف دون رد في الإياب



