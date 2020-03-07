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حوادث

ماس كهربائي.. الحماية المدنية تسيطر على حريق في شقتين بمنطقة مساكن قنا

السبت 07/مارس/2020 - 06:27 م
الحماية المدنية تسيطر
الحماية المدنية تسيطر على حريق
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يوسف رجب
تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق اندلع في شقتين بمنطقة مساكن عثمان بمدينة قنا. 

كان اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد باندلاع حريق في شقتين بمنطقة مساكن عثمان، نتيجة ماس كهربائي وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.

وتبين من التحريات الأولية، بأن الحريق اندلع في شقة بعمارة رقم 30 وتسبب فى احتراق جميع الأجهزة بالكامل، وامتد إلى الوحدة سكنية المجاورة، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده لبقية الوحدات السكنية. 

تحرّر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

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ماس كهربائي.. الحماية المدنية تسيطر على حريق في شقتين بمنطقة مساكن قنا
ماس كهربائي.. الحماية المدنية تسيطر على حريق في شقتين بمنطقة مساكن قنا
ماس كهربائي.. الحماية المدنية تسيطر على حريق في شقتين بمنطقة مساكن قنا
ماس كهربائي.. الحماية المدنية تسيطر على حريق في شقتين بمنطقة مساكن قنا
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