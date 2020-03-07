AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مياه الفيوم: بدء أعمال غسيل خط 800 مم قصر الباسل دانيال

السبت 07/مارس/2020 - 04:09 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
أعلن اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بدء أعمال غسيل خط مياه الشرب البالغ قطرة ٨٠٠ مم قصر الباسل دانيال بمركز إطسا من أجل دخوله الخدمة بعد الانتهاء من أعمال الغسيل. 

واكد اللواء هشام درة أن خط قصر الباسل دانيال يبلغ طوله ١٣ كيلو وتم تنفيذه بتكلفة مالية تخطت ١٢٠ مليون جنيه وذلك من أجل القضاء على مشاكل ضعف مياه الشرب بقرى الغرق والحجر والبرنس لوقهم بنهايات الشبكة فى أطراف مركز اطسا. 


وأضاف انه تم الانتهاء من كافة أعمال ربط الخط ٨٠٠ مم حيث تم ربطه بالخط البالغ قطره ١٠٠٠ مم والذي يتغذى من محطة مياه العزب الجديدة كما تم الانتهاء من إنشاء غرف المحابس ومحابس الهواء ومحابس الغسيل وتسعى الشركة جاهدة فى توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن وبضغوطات وكميات مناسبة.
مياه الفيوم: بدء أعمال غسيل خط 800 مم قصر الباسل دانيال
مياه الفيوم: بدء أعمال غسيل خط 800 مم قصر الباسل دانيال
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي

ممنوع فتح الصنابير.. مياه المنوفية تعلن مواعيد غسيل الشبكات خلال فبراير

لمدة 5 أيام.. انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق في الفيوم

محافظ الفيوم يوجه بسرعة إنهاء أعمال الصيانة بخط المياه العكرة

مياه الفيوم تنهي المرحلة الأولى من أعمال الصيانة بخط طامية

انتهاء المرحلة الأولى من أعمال الصيانة لخط المياه العكرة بالفيوم

ترشيحاتنا

محمد رمضان يسخر من أحد متابعيه على إنستجرام.. تفاصيل

السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3-2020 والقنوات الناقلة

للمسافرين إلى الخارج.. الصحة توفر تحليل pcr للتأكد من عدم وجود فيروس كورونا

بهدفه في شباك بورنموث.. محمد صلاح ينفرد برقم قياسي جديد بـ البريميرليج

منافسا الزمالك في إفريقيا.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة مازيمبي والرجاء

شاهد.. نجل ساسي بقميص الترجي.. وبن شرقي معلقا: ميشبهش أبوه خالص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهدد الأرواح بانتشار الفيروسات.. تلال القمامة تحاصر شوارع الوسطاني بدمياط

أسعار سوزوكي اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

سفن الحملة الفرنسية الغارقة في نيل قنا.. أبناء البارود يطالبون بإخراجها: شاهدنا بقايا منها تحت الماء