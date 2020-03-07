مياه الفيوم: بدء أعمال غسيل خط 800 مم قصر الباسل دانيال

أعلن اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بدء أعمال غسيل خط مياه الشرب البالغ قطرة ٨٠٠ مم قصر الباسل دانيال بمركز إطسا من أجل دخوله الخدمة بعد الانتهاء من أعمال الغسيل.





واكد اللواء هشام درة أن خط قصر الباسل دانيال يبلغ طوله ١٣ كيلو وتم تنفيذه بتكلفة مالية تخطت ١٢٠ مليون جنيه وذلك من أجل القضاء على مشاكل ضعف مياه الشرب بقرى الغرق والحجر والبرنس لوقهم بنهايات الشبكة فى أطراف مركز اطسا.









وأضاف انه تم الانتهاء من كافة أعمال ربط الخط ٨٠٠ مم حيث تم ربطه بالخط البالغ قطره ١٠٠٠ مم والذي يتغذى من محطة مياه العزب الجديدة كما تم الانتهاء من إنشاء غرف المحابس ومحابس الهواء ومحابس الغسيل وتسعى الشركة جاهدة فى توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن وبضغوطات وكميات مناسبة.