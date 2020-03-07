انطلاق مهرجان الإبداع المسرحي التاسع لطلاب الفرق غدًا بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن انطلاق وقائع مهرجان الإبداع المسرحي التاسع لطلبة وطالبات الفرق المسرحية بكليات الجامعة والذي ينظمه قسم الفنون المسرحية والموسيقية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ، وذلك بدءً من غدٍ الأحد الموافق 8 من مارس 2020 و يمتد على مدار خمسة أيام متتالية وذلك بقاعة النيل للأنشطة الطلابية .





وأشار الدكتور طارق الجمال إلى أن مواصلة الجامعة فى دعم ورعاية عقد مهرجان الإبداع المسرحي سنويًا يأتي تقديرًا لأهميته ودوره فى تنمية وإثراء شخصية الطلاب وتبصيرهم بدور الفن فى التعبير عن القضايا المعاصرة بالإضافة إلى نشر الوعي الفني والثقافي، كما يأتى انطلاقًا لما توليه الجامعة بشكل عام من اهتمام بكافة الأنشطة الطلابية والعمل على تهيئة مناخ ملائم للطلاب لممارسة الأنشطة المختلفة التى تفتح آفاق المعرفة والإبداع لديهم.



