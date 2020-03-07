انطلاق مهرجان الإبداع المسرحي التاسع لطلاب الفرق غدًا بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن انطلاق وقائع مهرجان الإبداع المسرحي التاسع لطلبة وطالبات الفرق المسرحية بكليات الجامعة والذي ينظمه قسم الفنون المسرحية والموسيقية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ، وذلك بدءً من غدٍ الأحد الموافق 8 من مارس 2020 و يمتد على مدار خمسة أيام متتالية وذلك بقاعة النيل للأنشطة الطلابية .
وصرح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مهرجان الإبداع يمثل فرصة حقيقية لدعم واكتشاف المواهب الشابة في المرحلة الجامعية في مختلف المجالات والتي تؤهلهم للتفوق والإبداع والتي تشهد منافسة فرق مسرحية من 17 كلية، وذلك تحت إشراف وحضور نخبة من نجوم الفن والإبداع حيث تضم لجنة التحكيم المنوط بها تقييم العروض الفنان القدير طارق الدسوقي رئيسًا للجنة والنجمة شيرين مستشارًا للجنة وبعضوية كل من الدكتور محمد ثابت بداري عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور منتصر القللى رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، وصلاح فرغلى الناقد المسرحي، وأسامة عبد الرءوف المخرج المسرحي، وكذلك محمد جمعة المخرج المسرحي كمقررًا للجنة ومديرًا للمهرجان وتحت إشراف الدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية مستشارًا للجنة الفنية، وعز الدين المنصوري مدير عام رعاية الشباب والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية ومنسق عام المهرجان والأستاذ ماجد خليل مدير إدارة النشاط الفني وأمين اللجنة.