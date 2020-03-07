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تعليم

انطلاق مهرجان الإبداع المسرحي التاسع لطلاب الفرق غدًا بجامعة أسيوط

السبت 07/مارس/2020 - 04:17 م
جامعة اسيوط
جامعة اسيوط
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قســم التعليــــم

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن انطلاق وقائع مهرجان الإبداع المسرحي التاسع لطلبة وطالبات الفرق المسرحية بكليات الجامعة والذي ينظمه قسم الفنون المسرحية والموسيقية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ، وذلك بدءً من غدٍ الأحد الموافق 8 من مارس 2020 و يمتد على مدار خمسة أيام متتالية وذلك بقاعة النيل للأنشطة الطلابية .


وأشار الدكتور طارق الجمال إلى أن مواصلة الجامعة فى دعم ورعاية عقد مهرجان الإبداع المسرحي سنويًا يأتي تقديرًا لأهميته ودوره فى تنمية وإثراء شخصية الطلاب وتبصيرهم بدور الفن فى التعبير عن القضايا المعاصرة بالإضافة إلى نشر الوعي الفني والثقافي، كما يأتى انطلاقًا لما توليه الجامعة بشكل عام من اهتمام بكافة الأنشطة الطلابية والعمل على تهيئة مناخ ملائم للطلاب لممارسة الأنشطة المختلفة التى تفتح آفاق المعرفة والإبداع لديهم.


وصرح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مهرجان الإبداع يمثل فرصة حقيقية لدعم واكتشاف المواهب الشابة في المرحلة الجامعية في مختلف المجالات والتي تؤهلهم للتفوق والإبداع والتي تشهد منافسة فرق مسرحية من 17 كلية، وذلك تحت إشراف وحضور نخبة من نجوم الفن والإبداع حيث تضم لجنة التحكيم المنوط بها تقييم العروض الفنان القدير طارق الدسوقي رئيسًا للجنة والنجمة شيرين مستشارًا للجنة وبعضوية كل من الدكتور محمد ثابت بداري عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور منتصر القللى رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، وصلاح فرغلى الناقد المسرحي، وأسامة عبد الرءوف المخرج المسرحي، وكذلك محمد جمعة المخرج المسرحي كمقررًا للجنة ومديرًا للمهرجان وتحت إشراف الدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية مستشارًا للجنة الفنية، وعز الدين المنصوري مدير عام رعاية الشباب والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية ومنسق عام المهرجان والأستاذ ماجد خليل مدير إدارة النشاط الفني وأمين اللجنة.


ووجه الدكتور شحاتة غريب كافة عمداء الكليات لحضور عروض الفرق المسرحية لطلابهم لما يكون لها أثر إيجابي في تشجيعهم على الإبداع والمنافسة حيث من المقرر أن يتضمن يوم الأحد عروض كليات الهندسة، والزراعة، والتربية الرياضية والآداب ، أما يوم الاثنين فيشهد عروض كليات التربية النوعية والتمريض والحاسبات ثم كليتى الفنون الجميلة والخدمة الاجتماعية ، وتتضمن عروض يوم الثلاثاء مشاركة كليات الطب البيطري ، والطفولة المبكرة و التجارة والعلوم ، والأربعاء 10 مارس عروض كليات الصيدلة ، والتربية والحقوق والطب البشرى ، على أن يتم ختام المهرجان يوم الخميس بعرض ملحمة عشق لمنتخب الفريق المسرحي للجامعة ثم حفل الختام وتوزيع الأوسكار على الفرق الفائزة.

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