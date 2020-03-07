موجز السوشيال ميديا.. تفاصيل خناقة إبراهيم سعيد مع متابع على تويتر.. #افريقيا_يا اهلي يتصدر تويتر

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية. بفستان أخضر أنيق.. حنان مطاوع تثير إعجاب متابعيها على إنستجرامشاهد.. شوبير يدعم النادي الأهلي بهذه الطريقةلاعب الزمالك السابق: تظل صدة أبو جبل الإعجازية أبرز لقطات المباراةيعشق البعض الضحك على الزمالك.. تعليق مثير من عمرو أديب على فوز القلعة البيضاءشاهد.. هيدي كرم بإطلالة صيفية.. ومغردون: قمرآه بصلي هو خلاص كله بقى شيوخ.. تفاصيل خناقة إبراهيم سعيد مع متابع على تويترشاهد.. مي سليم تشعل الإنستجرام داخل الجيمبكري ناعيا زينب الكفراوي: فدائية حملت السلاح في مواجهة العدوان الثلاثي#افريقيا_يا اهلي يتصدر تويتر.. ومغردون: يارب انصرنا